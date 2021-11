Redatelj 'Crno-bijelog svijeta' otkrio nam je hoće li snimati nove epizode i o čemu to ovisi

Sedam mjeseci nakon što je emitirana i posljednja epizoda četvrte sezone omiljene domaće serije 'Crno-bijeli svijet' mnogi se i dalje pitaju hoće li biti novih nastavaka serije koja je doživjela golemi uspjeh ne samo u Hrvatskoj već i u regiji. Redatelj i scenarist Goran Kulenović trenutno je okupiran snimanjem filma 'Smrt djevojčice sa žigicama' prema romanu Zorana Ferića, a nakon završetka filma mnogi priželjkuju ponovno okupljanje ekipe 'Crno-bijelog svijeta'. Ostalo je još neispričanih priča o urbanoj sceni Zagreba osamdesetih godina prošlog stoljeća, a vjerne gledatelje rastužit će informacija da novi nastavci trenutno nisu u planu. Problem je, kako to obično biva, upravo u financijama.

- I mi smo bili razočarani kao ekipa. Nismo odustali od serije jer smo to htjeli, dapače mi smo htjeli tu priču pričati i dalje. Osim prve sezone jedva smo se krpali i u tim uvjetima nismo mogli uopće raditi. Niti smo uspjeli naći koprodukciju, niti smo imali marketing... Budžetom se ne može nadoknaditi kreativa, ali primjerice da se može ići snimati u Dubrovnik, Beograd i Sarajevo onda se tu otvaraju i nove priče. Mi smo bili ograničeni isključivo na Zagreb i u tom budžetu sam procijenio da više nema smisla - govori Kulenović svjestan popularnosti koju je serija doživjela i van granica Hrvatske.

Foto: PROMO - Bila je to hit serija, ljudi nas jako vole u regiji. Tragično je da jedan tako veliki projekt nije uspio složiti neki ozbiljniji budžet ili regionalnu suradnju da to možemo napraviti u neki boljim uvjetima. Glumci su jako tužni zbog ovakvog raspleta, svi se još uvijek nadaju novim nastavcima. Nagovarali su me čim su pročitali scenarij da ne radim kraj koji je kao zaključak međutim mislim da se pokazalo da sam dobro procijenio jer kao prvo nije postojao nikakav interes sa strane HTV-a kao našeg osnovnog producenta, nitko nije došao s upitom hoćemo li to raditi dalje i pod kojim uvjetima - kaže Kulenović.

Unatoč svemu vrata novim nastavcima 'Crno-bijelog svijeta' još su uvijek odškrinuta. Volje i želje od strane autora i glumačke ekipe još uvijek ima, a ako se netko tko bi bio voljan uložiti u projekt postoji mogućnost da serija ipak dobije i svoju petu sezonu koja bi zaokružila cijelu priču. - To je debela teorija, ali i vrijeme curi za takvu vrstu intervencije jer glumci stare, a jednostavno moramo nastaviti s kronikom. Ako bi ta inicijativa došla prekasno onda to ne bi imalo smisla. Što se tiče novih nastavaka bila bi to još eventualno jedna sezona da dođemo do druge polovice 80-tih i tu bi onda ionako završavali. Iskreno, upravo nas je interes publike natjerao da napišemo i ovu posljednju, četvrtu sezonu. Inače smo bili poprilično demotivirani odnosom produkcije i HTV-a koji nije pokazivao neki veliki interes za to. Mislim da se nažalost po tom pitanju u skorije vrijeme neće ništa promijeniti - zaključuje Goran Kulenović.

