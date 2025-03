Počela prodaja ulaznica za Thompsonov koncert, stranica se odmah srušila. Evo kako do karata

Danas točno u podne počela je prodaja ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona za dugoočekivani koncert na zagrebačkom Hipodromu 5. srpnja. Zbog ogromnog interesa je Entrio aktivirao sustav virtualne čekaonice. Prije same prodaje je Entrio obavijestio one koji žele kupiti ulaznice da će im biti dodijeljen nasumični broj u redu, ako na stranici budu prije 12 sati. No, točno u podne stranica je zbog preopterećenja pala. "Laganini u čekanju na kartu, samo 19 sati čekanja. Prvo je pisalo 5 sati i onda me stranica izbacila", samo su neki od komentara na društvenim mrežama. Dakle, ako želite doći do svoje ulaznice, morate čekati u virtualnoj čekaonici, a trenutačno je tamo više od 50 tisuća ljudi.

Foto: promo

Najjeftinija ulaznica za parter je 30 eura, fan pit je 50 eura, a tribine 60 eura. Podsjetimo, glazbenik se često javi na društvenim mrežama te podijeli svoje profesionalne uspjehe. Nedavno se Marko javio na Facebooku te pohvalio službenim priznanjem koje je dobio od YouTubea. "Hvala vam na više od 100.000 pretplatnika na službenom YouTube kanalu! Stigla nam je i plaketa! Veliko hvala i što ste prepoznali 'Nepročitano pismo'", spot koji je 1. na kartici u trendu", napisao je pjevač uz fotografiju prepoznatljive plakete koju dobe svi kreatori s više od 100.000 pretplatnika.

Marko je prošloga tjedna objavio dugoočekivani spot za svoju pjesmu "Nepročitano pismo". Video je to koji je snimljen u Čakovcu. Kada je nedavno objavljena fotografije sa snimanja spota uz opis je napisao o čemu se radi u novoj pjesmi. - Pjesma je inspirirana oproštajnim pismom iz 1671. godine koje je hrvatski ban Petar Zrinski napisao svojoj supruzi Katarini večer prije svog smaknuća. Emotivno pismo je popularno u našem Međimurju, a posljednjih dana, zahvaljujući Thompsonovoj pjesmi, i u ostatku Hrvatske - stajalo je u toj objavi.

Ovu pjesmu Thompson je objavio u veljači i ima preko dva milijuna pregleda na YouTubeu. Kada je najavio objavu nove pjesme njegov je menadžment napisao kakvu posvetu ima nova pjesma. "Dragi prijatelji, sutra u ponedjeljak 10.2. u 19 sati na našem službenom YouTube kanalu i društvenim mrežama bit će objavljena nova pjesma Marka Perkovića Thompsona “Nepročitano pismo”. I na taj način objave želimo simbolično odati počast banu Petru Zrinskom koji je večer prije smaknuća njega i Frana Krste Frankopana (brata supruge Ane Katarine), pišući oproštajno pismo davne 1671. godine, u 19 sati dovijeka pozdravio svoju voljenu suprugu Katarinu. Pjesma “Nepročitano pismo” bit će popraćena lyric videom, a uskoro će biti snimljen i spot. Veselimo se novoj pjesmi i zahvaljujemo vam na svoj dosadašnjoj podršci", napisali su tada.

