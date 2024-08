Razlika je očita! Kandidatkinje 'Života na vagi' druže se i nakon showa, a pogledajte kako su izgledale prije

Bivše kandidatkinje 'Života na vagi' druže se i nakon showa. Željka Mateša, Štefica Sever i Dajana Milevoj zajedno su se fotkale i pokazale da su bliske, a sve tri žene oduševile su gledatelje svojim transformacijama. U razgovoru za RTL.hr, Štefica je nedavno otkrila kako trenira tri do četiri puta tjedno te da joj je i dalje cilj doseći težinu ispod sto kilograma.

Foto: RTL

- Od 12.12., od posljednje operacije do danas, skinula sam ukupno 22 kilograma. Uzela sam si trenericu. Većinom idem na grupne treninge, a nekad radim individualno. Da nemam svoju trenericu mislim da bi se udebljala. Ona me doslovno tjera, zove, naganja, moram dolaziti na treninge. Nekad mi se ne da, a opet idem. Tako da, sve pohvale samo njoj. Na njezinoj upornosti, ne baš toliko na mojoj, kazala je i dodala da se cijelu prošlu godinu oporavljala od operacije. U show je ušla sa 156 kg, a izašla je s 36 kg manje. Ipak, neke kilograme je vratila. No, za to je imala opravdan razlog. Naime, prošle je godine imala čak pet operacija zbog kojih je morala mirovati.

Dajana Milevoj jedna je od bivših kandidata 'Života na vagi' koja je aktivna na društvenim mrežama. Od sezone u kojoj je sudjelovala puno se promijenila, a nedavno je otkrila kako liniju održava svakodnevnom tjelesnom aktivnošću i prehranom. Kazala je za RTL.hr kako još nije došla do cilja, ali se nada da hoće do kraja godine. "Godina dana je prošla. I dalje je tu mokra majica. I dalje se desi poneka upala volje. I dalje je tu svakodnevna borba. I dalje su tu usponi i padovi. I dalje se tu i tamo desi ŽIVOT. Tako to očito mora. ALI nema predaje. Mudra osoba mi je jednom rekla da motivacija dođe i ode, a ono što te drži jest disciplina. Tada to nisam razumjela, ali sada itekako znam što je pisac htio reći", napisala je u jednoj objavi prije tri tjedna.

Foto: RTL

Dajana je sudjelovala u sedmoj sezoni ovog showa koji kandidatima pomaže da izgube višak kilograma i prigrle zdravije životne navike. U show je ušla sa 180 kilograma i zbog prekomjerne težine bila je zabrinuta za svoju budućnost i nadala se kako će sudjelovanjem u showu unijeti promjenu u svoj život i životne navike. U tome je i uspjela te je na finalnom vaganju imala 115,6 kilograma. Tijekom showa izgubila je 61,2 kilograma, što je 34,6 posto tjelesne mase. Na društvenim mrežama ne skriva koliko joj se poboljšala kvaliteta života i u zadnje vrijeme često putuje, o čemu kroz brojne objave i fotografije informira svoje pratitelje na društvenim mrežama.

Foto: RTL

U šestoj sezoni showa ''Život na vagi'' upoznali smo Željku Matešu koja je prije ulaska u show ispričala kako nije uspjela skinuti kilograme nakon trudnoće te da ima 175 kilograma. Najveća snaga i motivacija u Željkinu životu njezina su djeca jer ju je suprug ostavio nakon 17 godina braka zbog druge žene, a i majka joj je umrla.

U showu je uspjela izgubiti dosta kilograma i sada ima manje od 100 kilograma i polako postaje zvijezda Tik Toka. Na ovoj društvenoj mreži odlučila je postati aktivnija nakon što su joj kupci u trgovini u kojoj radi stalno isticali kako im je velika motivacija. Nedavno je za RTL otkrila da je upoznala čovjeka svog života. – Prošle godine sam radila na sezoni i upoznala kolegicu koja me spontano spojila sa svojim bratićem. Kada smo prvi put počeli razgovarati, bilo je odlično, potom smo se sreli, upoznali i danas nam je kao i prvog dana – rekla je te dodala da su zajedno pola godine, a planiraju i zajedničku budućnost.

– On je iz Beograda. Mnogo truda ulažemo u vezu, kad uhvatimo priliku putujemo k njemu, a on i njegova djeca dođu k nama. Kao i ja, također ima dvoje djece i hvala Bogu da se djeca slažu – rekla je. No ipak ne razmišlja još uvijek o preseljenju jer su djeca još maloljetna. – Bar zasad ne vidimo rješenje. Ipak je to velika udaljenost, no možda se otvore neka vrata. U planu je da ja idem tamo, pa nekako sam spremna na sve te promjene, ne bojim se više. Zanima me što mi život nosi – zaključila je.

