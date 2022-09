Radijski voditelj otkrio koju anegdotu iz etera nikad neće zaboraviti: 'Takva ludost se neće ponoviti'

Glas radijskog voditelja Daniela Bilića možete čuti u jutarnjim emisijama na valovima Yammat FM-a, a on vam na 102,5 megaherca daje sve prave informacije za dan te pušta najbolju glazbu. Bilić je u radijskim vodama još od malih nogu, a svoju ljubav prema ovom mediju ne skriva te tvrdi da će na radiju ostati do kraja karijere, no još ne zna u kojem formatu. S Danielom smo popričali o njegovoj rutini na radiju, tremi, radiju kao mediju te novoj ulozi u životu, onoj tate.

Postali ste omiljeni radijski glas, koja je tajna vašeg uspjeha?

- 20 (i nešto) godina ustajanja u pet ili šest sati ujutro je uspjeh? Vjerovat ću vam na riječ! Tajna je, kao i u svakom drugom poslu, ako zaista voliš ono što radiš, pokušat ćeš svaki put dati, ono što bi nogometaši rekli, 120 posto od sebe, pa i iskreno priznati - riječima velikog Gennara Gattusa: “Sometimes maybe good, sometimes maybe shit”, ali znaš da je to najbolje što si mogao.

Vodite jutarnju radijsku emisiju i poznati ste po svojoj živahnosti i odličnom raspoloženju. Kako uspijevate svako jutro biti raspoloženi i razgovorljivi?

- Jako cijenim kulturno umjetničko društvo Monty Python koji su nas naučili mantru “Always Look On The Bright Side Of Life” i toga se držim. A ni od pet do osam kava svakog jutra ne odmaže...

Sigurno postoje i neki teži dani kada ne možete biti odlične volje, kako to skrivate?

- Radim na Yammat FM-u koji nije “feel good” radio, pa se mora biti nasmiješen i odlično raspoložen jer je netko tako rekao. Mi smo iskreni. Ako vam je dan koma, onda to priznate u eter i koristite slušatelje kao terapiju! Dobro, nekad i deveta kava dobro dođe...

Jeste li kada zaspali i zakasnili na posao? Sjećate li se koji je bio razlog?

- Jedino na početku karijere kad sam pokušao žonglirati s faksom, izlascima i radijem. To se stvarno nije stizalo. Od nečega sam morao odustati. Fakulteta, naravno.

Koji su najveći izazovi vašeg posla? Je li vam live program stresan, kako se nosite s tim?

- Ovaj posao shvaćam kao edukaciju i zabavu, a da bi to sve bilo kvalitetno spojeno u jednu smislenu cjelinu - i nije baš kao što to moja mama i dalje misli: “Dođeš na radio i nešto pričaš” jer će slušatelji vrlo brzo shvatiti da “to nije to”. Činjenica je da vas cijelo vrijeme netko sluša i ocjenjuje dok radite svoj posao. Ljepota izbora je da svatko može izabrati promijeniti program ako zabrazdim. Ovdje demokracija zaista funkcionira.

Imate li neke rituale prije emisije?

- Priprema je moj glavni ritual. Kao što je Dražen Petrović imao ključ od dvorane i bacao po 500 slobodnjaka kad bi tamo bile samo čistačice, tako i ja imam ključ od radija i dođem “trenirati” kad shvatim da se trebam primiti posla.

Kako izgleda priprema za uključenje u eter?

- Tu imam malo OKP (smijeh). Složim sve ekrane, pult i mikrofon u milimetar, pa tek onda mogu krenuti kad je sve “kako treba”.

Kako izgleda vaš tipični radni dan?

- Radni dan je od 0 do 24 jer uvijek se gleda oko sebe i traži način kako život ukomponirati u program! Kopanje informacija i kvalitetne glazbe može trajati u nedogled - jer mi, u medijima, trebali bismo biti onaj filter - što zaista zaslužuje našu pažnju i vrijeme.

Sjećate li se neke zanimljive anegdote u eteru?

- Sjećam se da smo emitirali s Exit festivala prije nekoliko godina i samo su najveća medijska imena mogla dobiti intervju s velikim Nileom Rodgersom (mi, naravno, ne). U novinarskom dijelu festivala, stajao sam pored našeg šatora u kućnom ogrtaču i šlapama jer - zašto ne?! Kad je cijela svita legende disca prolazila pored nas, Rodgers me samo pogledao, počeo se smijati i pitao: “Tko si ti, dovraga?” Na što sam mu odgovorio: Ja sam Hugh Hefner Exit festivala? Tko si, dovraga, ti? Jesi li za piće u mom šatoru?” Čovjek je ušao unutra i pristao na live intervju koji nikad neću zaboraviti! Takva ludost se, vjerujem, nikad neće ponoviti...

Dogodi li vam se da neki puta nešto krivo kažete ili naglasite? Overthinkate li tu situaciju?

- Svako malo! Mozak požuri ispred jezika, priznam da sam neuk, te da kao tovar i dotepenec već kombiniram dva jezika i idem dalje...

Već ste dugi niz godina na radiju, imate li ponekad tremu prije uključenja?

- Trema se događa uvijek ili kad radite nešto novo ili kad radite ono što volite, a to je meni svaki dan.

Vidite li se u eteru do kraja karijere?

- Definitivno sam u eteru do kraja karijere, u kojem formatu i uz što sve drugo - to ćemo tek vidjeti...

Poznato je da ste zaljubljenik u radio od malih nogu te da je ovaj posao ostvarenje vašeg dječačkog sna, no razmišljate li ponekad da radite neki drugi posao? Što biste radili da niste radijski voditelj?

- Bio bih ribar ili astronaut. Ne znam je li micanje od drugih ljudi zajednički nazivnik (smijeh)

Mnogi govore o izumiranju tradicionalnih medija, što vi mislite o tome? Kakva je budućnost radija?

- Mediji će se samo transformirati u neke drugačije formate i slušateljima prihvatljive oblike. Budući da je sve više putovanja, radio će još neko vrijeme ostati izbor broj jedan ljudima u autima. No, sve ide prema digitalnoj priči, pa tako i radio.

Što je na radiju toliko drugačije i bolje nego u ostalim medijima?

- To je medij koji od tebe ne traži ništa. Radiju se možeš skroz prepustiti ili ga imati kao društvo dok obavljaš ono što moraš. Ako obratite pažnju, radio je doslovce na svakom našem koraku kroz život.

Jednom prilikom ste kazali da ste svoju prvu radijsku emisiju vodili sa svojim prijateljima u haustoru. Sjećate li se svoje prve prave emisije? Jeste li imali tremu?

- Sjećam se dobro jednog i drugog! U haustoru sam vodio emisiju s prijateljima iz Rudeša jer smo htjeli biti oni ljudi s kojima danas radim, a prva “prava” emisija nije bila ni emisija, nego se nikome nije radilo na Božić, pa su bacili u eter “onog malog koji se mota mjesecima po radiju”! Uživao sam u jednom i drugom.

U voditeljskoj ulozi okušali ste se i na televiziji, vidite li se ponovno u toj ulozi? Koji posao vam je draži? Zašto?

- Naravno, svaki medij mi je zanimljiv za budućnost kad se nađe dobra ideja i ljudi koji na njoj rade! Robert Knjaz mi je dao prvu priliku na TV-u (upravo sad se reprizira “Rekonstrukcija” na HTV-u) i na tome mu veliko hvala jer sam shvatio koliko ljudi i truda se ulaže u svaki kadar i sekundu, no radio je moj dom.

Koju glazbu volite slušati privatno? Tko vam je omiljeni glazbenik?

- Kao da Gordona Ramseya pitate koji recept ili psovka su mu najdraže - zaista sve ovisi o trenutku!

Nedavno ste postali otac, kako ste se snašli u novoj ulozi i kako se nosite s njom?

- Stigla nam je Lu, malo savršeno stvorenje koje nas vrti oko malog prsta od prvog dana! Znao sam da nam se sprema najveća pustolovina od svih do sad, ali pojma nisam imao kojeg intenziteta.

Je li vas dolazak djeteta promijenio?

- Mijenjaju se prioriteti, momenti opuštanja, druženja - sve je podređeno njoj. Naravno da te to mijenja, ali sad napokon imam nekoga tko razumije moje fore i na istoj je valnoj duljini kao njezin stari...

Kako se opuštate i provodite slobodno vrijeme?

- Slobodnog vremena se više ni ne sjećam jer mi je stigla mala crna rupa pod imenom Lu koja usisava svo slobodno vrijeme!

