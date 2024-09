Rade Vasić otkrio kako je reagirao kada su Mika i Giba promijenili spol: 'Pitali smo ih odmah jedno pitanje'

Mika i Giba Vasić, braća koji su s roditeljima 2015. godine sudjelovali u Big Brotheru, prije nekoliko godina promijenili su spol i sada se zovu Ana i Iva Nikolić. Ana je nedavno s dečkom Stefanom Kordom ušla u drugi show "Zadruga - Elita". Operaciju promjene spola ona i sestra Iva imale su u razdoblju od 2018. do 2019., a kako su same rekle, koristile su fond dobiven od honorara od sudjelovanja u realityjima. Podršku su im pružili i roditelji, a to je i potvrdio njihov otac Rade Vasić.

"Kad sam čuo da je tražila pjesmu: "Ti si ćerko tatin sin" i mnogo sam se obradovao. To su moja djeca, ma kakva god da su, mi smo ih stvorili i donijeli na ovaj svijet", izjavio je Rade, dodavši: "Mi smo gledali da pomažemo svojoj djeci, ja sam htio kao roditelj...Pitali smo odmah: "Koliko to sine košta?", sve će to majka i otac financirati i da bude ako treba i još ako bude trebalo, dat ću. Moja djeca su tako sretna, imali su i sretno djetinjstvo, nisu bili željni ničega."

Inače, u Eliti je osim Ane govorio i njen dečko Stefan Korda, koji je kazao kako prvo nije ni znao da je promijenila spol.

'Moj prijatelj je našao fotografiju i rekao mi: 'Znaš li ti tko je Ana?'. Kad mi je objasnio ja sam izgorio. Spakirao sam kofere i izletio iz kuće. Tada smo bili zajedno 15 dana. I ona me je zvala 100 puta, pita gdje sam, zašto sam otišao', ispričao je Korda. 'Čovjek je samo pobjegao. Brat mi dolazi i kaže 'zašto si istjerala dečka, eno ga na stanici s koferom. On već krenuo za Niš', istaknula je Ana.

– Kad mi je rekao: “Promijenila si spol”, pala sam u zemlju, pa sam priznala da jesam. Rekao mi je da će me sutra nazvati, ja sam rekla ako hoće s nama kući neka ide i on... Na pola puta šalje mi poruke: "Jesi li stigla kući? Zovi me kad dođeš", kad sam došla doma, nisam se javljala...Rekao mi je da je rekao teti, meni je svejedno. Pričali smo do jutra, plakala sam, nije mi bilo svejedno. Rekao mi je da sutra dolazi po mene - rekla je Ana. - Može zatrudnjeti, ima maternicu i jajnike - rekao je voditelj.

- Kad sam došao kući, rekao sam joj da sam se vratio, ali sam joj rekao neka me pusti da se priviknem dva-tri dana. Mojim roditeljima u početku nije bilo svejedno, ali sam im rekao da imam 30 godina i da mogu raditi što hoću sa svojim životom i to je to - rekao je Stefan.

