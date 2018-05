Prva romantična putovanja posvađala farmere i njihove djevojke

Na romantično putovanje, koje su gledatelji emisije 'Ljubav je na selu' mogli vidjeti sinoć, otputovali su i Valentina i Vatroslav koji su se uputili u Zagreb.

Baš kako je obećao, Vatroslav ju je odlučio odvesti u shopping, a to je šokiralo plavokosu Valentinu. “Iznenadilo me što me Vatroslav odlučio odvesti u shopping jer inače nije tako darežljiv!“, otkrila je 25-godišnja Međugorka, kojoj je farmer na početku kupnje rekao da odabere odjeću koja je na akciji.

Tako je Valentini za oko zapeo karirano plavi kaputić u iznosu od 600 kuna, a Vatroslavu se nije svidjela cijena pa je pokušavao odgovoriti Valentinu od kupnje.

„Hoćeš li prsten ili kaput? Mislim da je bolji prsten“, rekao joj je Vatroslav te dodao kako je naišao na jednu trgovinu u kojoj je sve po 10 kuna te se nada da će tamo odabrati pravi prsten za nju.

Nakon dugog nagovaranja, Vatroslav je ipak popustio i kupio joj plavi kaput koji je toliko željela.

Nakon prve svađe Sandre i Hrvoja u Čigoču, čini se da farmeri nisu riješili nesuglasice ni drugi dan. Sudeći po Sandrinu ponašanju, i dalje joj se ne sviđa što su na romantičnom putovanju u selu roda, a posebice nije bila zadovoljna što su kampirali jer se već požalila da nije mogla zaspati zbog kiše. I sam farmer vidio je nezadovoljstvo na njezinu licu te joj je stoga odlučio prirediti iznenađenje.

„Bilo mi je jako drago što sam vidjela kvadove i da ćemo se voziti iako nisam ljubitelj motora“, otkrila je Sandra, koja je nakon vožnje rekla da ju je Hrvoje jako naljutio što ju je namjerno vozio po blatu. „Ovo nije romantično putovanje. Ovo je jedna obična katastrofa“, zaključila je tužno.

Za razliku od nekih farmera, Monika i Denis odlučili su iskoristiti svaku sekundu romantičnog putovanja za uživanciju koja se ubrzo pretvorilo u katastrofu, barem za Moniku. Ona je, naime, odlučila otkazati masera te masažu prepustila svom odabraniku Denisu. „Jadna moja leđa! Denis me uništio skroz“, zaključila je Monika, koja je požalila što nije čekala pravog masera.

U Zagrebu su uživali Nikolina i Jovica, a posjetili su Muzej Iluzija kojim su bili fascinirani. „Treba malo imati pameti. Treba imati i psihologa i psihijatra da bi to mogao savladati“, kazao je Jovica čudeći se stvarima u muzeju.

S druge strane, Dario je Ivonu odlučio odvesti u Skradin i na slapove Krke kako bi se smirile strasti nakon prvog dana njihova putovanja. „Kad sam s njim, ja sam u ugodnom društvu i nadam se da i on isto tako misli. Bar se ne čini da mu je neugodno u mom društvu. O.K. smo, baš se slažemo“, zaključila je Ivona.

Nakon shoppinga, Valentina i Vatroslav sjeli su na ručak gdje im se vrlo brzo pridružio i Danijel Boto, Valentinin prijatelj iz Čapljine. On se, naime, pohvalio svojom glazbenom karijerom, a Vatroslav je odmah vidio priliku te rekao da sada zna da će im Boto pjevati na svadbi. „Definitivno bih zvao Botu na svadbu jer je rekao da je besplatan, tako da sam pokrio jedan veliki dio troškova“, kazao je Vatroslav.

Strasti su se smirile kod Sandre i Hrvoja koji su nakon vožnje kvadovima odlučili pogledati rode u Čigoču, u kući jedne obitelji, čiji su im članovi objasnili sve o životu roda, a potom su Sandru obukli u narodnu nošnju. A dok su se Sandra i Hrvoje vraćali tradicionalnim vrijednostima, drugi na moru istražuju antičku civilizaciju. Tako su se Monika i Denis uputili na Mali Lošinj, što je oduševilo Moniku jer je već izjavila da je Mali Lošinj posjetila kao dijete te da ima veliku želju posjetiti ga opet. Čim su stigli na otok, prvo su se zaputili u Muzej Apoksiomena koji ih je oboje oduševio jer su, kako kažu, zaljubljenici u arhitekturu i skulpture.