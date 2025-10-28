Profesorica održala predavanje temeljeno na romanima Vjekoslave Huljić: 'Trebali bi biti dio obavezne lektire'

Vjekoslava Huljić domaćoj je javnosti vrlo poznata kao spisateljica brojnih glazbenih hitova, uz to jako je dobro poznato i da piše i poeziju i nešto duže forme. U svom opusu spisateljica ima i adolescentske romane koji su sada poslužili i kao sveučilišna literatura. Naime, izvanredna profesorica, doktorica znanosti Lucijana Armanda Šundov s Filozofskog fakulteta u Splitu upravo je ovo štivo uzela kao temelj za svoje pozvano predavanje i to u Poljskoj. Armanda Šundov je 9. listopada ove godine održala predavanje pod naslovom "Dalmatinski prostor kao metafora emocionalne sigurnosti u adolescentskim romanima Vjekoslave Huljić" u sveučilišnoj knjižnici u Wroclawu u sklopu međunarodne znanstvene konferencije "Velike kulturne teme u slavenskim književnostima: Djetinjstvo i mladost". Njezino je predavanje slušalo oko 40 znanstvenika iz Hrvatske, Češke, Makedonije, Poljske, Srbije i Ukrajine, a predavanjima su prisustvovali i studenti slavistike sa Sveučilišta u Wroclawu. U svojem predavanju profesorica Armanda Šundov naglasila je kako se Vjekoslava Huljić u svojim romanima znalački služi postupcima kao što su intermedijalnost, ironija i subverzivnost te preispituje ulogu književnosti u društvu pa bi zato njezinu književnost trebalo uključiti u kanon književnosti za mladež.

Znanstvenici su nakon predavanja postavljali pitanja o temama u romanima Vjekoslave Huljić. "Posebno ih je zanimalo bavi li se autorica odnosnom mladih prema društvenim mrežama te koliko je čitana i je li u lektiri. Bilo im je zanimljivo čuti primjere dalmatinskog govora iz romana te autorske metafore Vjekoslave Huljić koja u svoje romane uklapa i stihove pjesama poigravajući se glazbom u književnosti što romanima daje originalan pečat", ističe profesorica Armanda Šundov interes publike. Profesorica je zaključila kako adolescentski romani Vjekoslave Huljić idu uz bok onima Mire Gavrana te bi zbog kvalitete i prikaza aktivnih mladih adolescenata trebali biti dio obvezne školske lektire.

Inače, profesorica Armanda Šundov voditeljica je Katedre za književnost i kulturu pri Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Splitu pa je u svoj kolegij Književnost za mladež uvrstila djela Vjekoslave Huljić, a autorica je gostovala na Adventu Filozofskog fakulteta u Splitu 8. prosinca 2022. godine pobudivši interes studenata za svoja djela. Na istom događaju 2023. godine je gostovala Jelena Pervan, autorica slikovnica o Mrljeku i Prljeku, koja je ove godine nominirana za međunarodnu nagradu za dječju književnost Astrid Lindgren. Profesorica naglašava da se na Filozofskom fakultetu u Splitu promoviraju kvalitetni autori čija djela mogu imati pozitivan utjecaj na djecu i mladež.