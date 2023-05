'Princeze iz bajki su prošlost, svijet su preuzele samouvjerene vladarice'

Dugogodišnja RTL-ova novinarka Marija Pajić Bačić (36), gledateljima najpoznatija po voditeljskoj ulozi Exkluzivove rubrike "Modni sud", osoba je s puno afiniteta. Osim novinarske karijere gradi i onu u modnom svijetu, pa je vlasnica modnog brenda Maripa, a objavila je i slikovnicu "Kapetan Ivo u lovu na dugu", posvećenu svom sinu. Rođena Zagrepčanka, nakon udaje se preselila u Dubrovnik, a showbiz novinarstvo zamijenila je informativnim programom. Svestrana Marija uređuje i vodi podcast "Ženska strana" u kojem ugošćuje inspirativne žene te predstavlja njihove životne priče. Podcast je pokrenut prije točno godinu dana.

Poznati ste kao dugogodišnja novinarka RTL-a, ali i žena s puno zanimanja. Kako ste se odlučili pokrenuti podcast "Ženska strana"?

U razgovoru s mojom urednicom Željkom Sablić-Odrljin, nakon vrlo uspješne istoimene kolumne na portalu žena.hr, prepoznali smo da bi bilo dobro da ona preraste u video sadržaj, nešto kao kad iz osnovne kreneš u srednju. Na prvom snimanju gošća je bila Nika Fleiss koja je tada otkrila doista neke nama nepoznate činjenice i koliko se sportski režim odrazio na danas njezinu uspješnu poduzetničku karijeru. Odmah smo znali da smo na dobrom putu, idemo polako ali sigurno, trudimo se zbilja biti platforma za žene koje zaslužuju da se o njima priča. Nije nikakva tajna da su bespomoćne princeze iz bajki stvar prošlosti, a svijet su preuzele prave samouvjerene vladarice. Nekim muškarcima one su ostvarenje svih snova, dok drugima predstavljaju najveću noćnu moru. Kolege im se dive, šefovi ih poštuju, uspješne su u onom što rade i ne pokoravaju se besmislenim normama. Istina, teško je danas posložiti baš sve kockice u prekratkom danu, no ženama koje sam upoznala kroz "Žensku stranu" - slaganje i preslagivanje minuta i sati u koje moraju ugurati posao, sebe, ali i ostale obaveze - ide i više nego sjajno! A da pritom na kraju dana - svi legnu sretni i zadovoljni.

Kad je emitirana prva "Ženska strana" i koliko ste ih dosad emitirali?

Prva je emitirana prije točno jednu godinu, tako da mi je baš drago da ste nam posvetili prostor kada slavimo godišnjicu. Ovaj tjedan objavljujemo dvadesetu epizodu u kojoj je gostovala Ivana Plechinger, naime nekadašnja pjevačica i tv voditeljica nakon moždanog udara kompletno je promijenila svoj život i sada se pronašla kao spisateljica i motivacijska govornica. Otkrila mi je brojne nepoznate detalje, ali predstavila i svoju posljednju knjigu "Da sam barem ovo znala ranije". Uistinu inspirativna priča koju svakako preporučam da pogledate na portalu žena.hr, kao i na našem YouTube kanalu.

Kako ste birali sugovornice?

Vodim se uvijek time da su to uistinu žene koje imaju što ispričati, da su prošle neki svoj, kako se kaže - put junaka - da su prije svega zanimljive i da dolaze iz različitih sfera pa je tako u našoj fotelji sjedila bivša premijerka, uspješna trenerica, poduzetnica koja je postala najuspješnija nakon bankrota pa sve do zanimljivih ginekologica i dermatologica.

Koje biste podcaste posebno izdvojili? Je li to onaj kada ste i zaplakali s Lanom Klingor Mihić?

Svaki je poseban na svoj način. Lanin je svakako drugačiji jer je ona moja prijateljica pa je bilo izazovno balansirati pitanja kad znaš i previše. Lana je uistinu nevjerojatna žena, divna majka i supruga i osoba za koju sam sigurna da bi uspjela proći kroz najveću oluju i u avionu s jednim krilom. Iskreno, zaplačem u svakoj, samo se možda ne kuži. Sretna sam jako kada mi sve gošće kažu da sam ih "ogolila", i da se iza osjećaju kao nakon neke super kave. Ako ćemo brojati suze, plakale su i Matija Vuica i Vanja Horvat i Suzana Štimac, pa i Jadranka Kosor je zasuzila. To shvaćam samo kao kompliment da radimo dobru stvar i da su u našem malom studiju opuštene maksimalno i spremne reći neke stvari koje nikada nisu.

Tko vas je od vaših gošći najviše iznenadio?

Sve me jednako iznenade - kao što sam već rekla, sve su to žene vrijedne divljenja, uspjeh ne znači nužno popularnost, tako da možda su nekome gošće bile manje poznate ali svakako su vrijedne slušanja i gledanja.

Kako se inače pripremate za vaše podcaste? Pokušavate li naći i neke nepoznate detalje o svojim gošćama?

Naravno, pročitam čim više detalja, ali ne pišem pitanja, iskreno. Baš me to često pitaju i one same - pa kako se sjetiš pitanja - trudim se da nas razgovor vodi i ne opterećujem se redoslijedom. Možda je to baš naša tajna.

Postoji li neka gošća koja vas je odbila ili koju želite ugostiti, ali još uvijek ne uspijevate?

Kako da ne, ali neću ih imenovati, otkrit ću samo da jedna ima veze s nogometom, a druga s politikom. Probala sam nekoliko puta, ali bezuspješno. Naravno, shvaćam da ljudi imaju pretrpane rasporede i nekada je doista tih sat vremena nekome nemoguće, baš zato prezahvalna sam svima koji pronađu vrijeme za "Žensku stranu".

Koji su vam planovi za podcast, koga ćete ugostiti u idućim emisijama?

Iza svega što radim stoji jako puno truda, rada i mnogo ljubavi prema ovom poslu. No, ništa ne možemo sami. Za uspjeh je potrebna podrška sa svih strana - od one da ti netko pričuva dijete, do tima bez kojeg si nitko i ništa. Pa i partnera koji razumije i podržava ono što želiš. Radi podcasta dolazim u Zagreb otprilike jednom mjesečno, no svakako se trudim biti aktualna i zanimljiva po pitanju izbora gošći.

Nakon udaje preselili ste se u Dubrovnik, koliko vam se život od tada promijenio? Je li sve u lakše u Gradu?

Kažu da mi se promijenio naglasak, koliko god mi to teško bilo priznati, iako još nisam počela govoriti - đe si? Na kraju krajeva, postala sam i poduzetnica u smislu da sada imam firmu koja se bavi PR-om i proizvodnjom sadržaja sa sjedištem u Dubrovniku, ali djelujemo globalno. Koliko je lakše biti sam svoj šef, toliko je možda i izazovnije. Svakako sam sretna da sam i dalje ostala dio RTL obitelji jer ipak je televizija moja prva ljubav i da ne radim to što radim, definitivno bi mi nedostajalo. No, opet, osjetila sam da je vrijeme da krenem u neke nove izazove. Tu se naravno dogodila i selidba u Dubrovnik, u rodni grad mog supruga. Uživamo na jugu, imamo puno sunca, a naš sin Ivo ima svoje dvorište za igru. To je svakako nešto što nam je, živeći u Zagrebu, nedostajalo, no naravno to je ipak moj rodni grad i uvijek mu se rado vraćam!

Što je s vašim drugim zanimacijama? Nastavljate li s modnim brendom i hoćete li izdati i nastavak slikovnice "Kapetan Ivo u lovu na dugu"?

Modni brend je postao kolateralna žrtva pandemije, ali Maripa je sada narasla u nešto puno veće i s više djelatnosti. Što se tiče slikovnice, nekad se doista uštipnem kad vidim koliko je djeca vole i kada osvijestim da njezina engleska verzija, koju na svom YouTube kanalu čita vojvotkinja od Yorka, Sarah Ferguson, ima preko 200 tisuća pregleda. I ove godine Anamarija Asanović, koja je ilustrirala slikovnicu, i ja gostujemo s našom već tradicionalnom radionicom na Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku i tome se neizmjerno veselimo jer ta nam tri dana, koja svake godine provedemo tamo, baš napune baterije. Velika nam je želja imati nastavak slikovnice, čak znamo i kako bi izgledala, samo nam nedostaje vremena. Anamarijina kći je tek krenula u školu, uz to ona je pokrenula udrugu Travershu u kojoj ima odlične radionice, a ja sam se s druge strane preselila u Dubrovnik, bacila u samostalne vode sa svojom PR agencijom, dopisnica sam RTL-a Danas, između ostalog suorganiziram prvi dubrovački street food festival Bavarin koji evo čeka svoje već drugo izdanje i doista, kako kaže ona pjesma: Nemam ti kad.