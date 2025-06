Princeza koja je zbog ljubavi izgubila titulu i odrekla se bogatstva postala je majka

Japanska carska obitelj bogatija je za jednog člana. Naime, nećakinja japanskog cara Naruhita, bivša princeza Mako (33) postala je majka. Mako je bivša princeza jer se odrekla titule i povlastica carske kuće zbog ljubavi prema suprugu, pučaninu Keiju Komuru. Inače, vijest o prinovi potvrdili su dužnosnici palače u Tokiju, a prema njihovim riječima i majka i beba su dobro, no nisu otkrili kada je prinova rođena ni spol djeteta, prenosi AP. To je prvo dijete samozatajne povjesničarke umjetnosti i njenog supruga, odvjetnika čija je ljubav podijelila Japan.

Podsjetimo, Mako i Kei upoznali su se 2013. kada su oboje studirali na Međunarodnom kršćanskom sveučilištu u Tokiju, na kojem je ona studirala umjetnost i kulturnu baštinu. Potom je nastavila raditi kao posebna istraživačica u Muzeju Sveučilišta u Tokiju. Studirala je i povijest umjetnosti na Sveučilištu Edinburgh u Škotskoj i magistrirala na Sveučilištu Leicester u Engleskoj 2016. godine.

Par se zaručio 2017. godine, a vjenčanje je bilo planirano za 2018. godinu. No, vijest o zarukama nije bila dočekana s oduševljenjem u Japanu, a onda je izbio skandal kad se otkrilo da njegova majka nije bivšem zaručniku vratila 35 tisuća dolara kojima je željela platiti školarinu svog sina. Kritičari su odmah napali Keija da se želi oženiti princezom samo zbog novca ili slave. On je pak rekao da je to bio dar, a ne posudba te da će vratiti novac, no nije poznato je li to i učinio.

Mako je 2020. godine javno zamolila japansku javnost da podrži njenu odluku da se uda za pučanina. "Za nas ne postoji nitko drugi, nema druge osobe na koju se možemo osloniti i u sretnim i u nesretnim trenucima", rekla je. Par se na koncu vjenčao 2024. godine, a iz kraljevske kuće poručili su da mladenci nisu htjeli veliko vjenčanje "jer njihov brak ne slavi mnogo ljudi". Prije nego su se preselili u New York, Mako je odbila 1.3 milijuna dolara na koje je imala pravo nakon napuštanja kraljevske obitelji.

"Započet ćemo novi život. Sigurna sam da ćemo naići na poteškoće na tom putu. Ali baš kao i do sada, želim nastaviti udruživati ​​snage s Keiom i hodati s njim rame uz rame. Mnogi su oni koji razumiju koliko je teško živjeti dok slijedimo želje svoga srca, ali nadam se da možemo stvoriti društvo u kojem svi možemo živjeti i podržavati osjećaje jedni drugih", izjavila je tada.

Japanska televizija na dan vjenčanja prikazala je Mako kako napušta Akasakinu carsku rezidenciju u Tokiju i oprašta se od obitelji, klanja se roditeljima i grli sestru. Dodajmo i da je gubitak kraljevske titule uobičajena situacija za žene iz loze, ali Mako je prva u povijesti poslijeratnog Japana koja je uskratila odštetu.