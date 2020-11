Prince iz 'Farme' pobjegao je iz Nigerije, a posao mu je dao Gotovina: Poštujem ga kao šefa i kao osobu

Prince Wale Soniyiki pobjegao je iz rodne Nigerije zbog rata, odnosno zbog religijskog i etničkog čišćenja, a život su mu obilježile tragedije. Taj 35-godišnjak u rodnoj je zemlji svjedočio kako mu ubijaju braću i kada je odlučio pobjeći iz Nigerije uputio se u nepoznato bez ičega.



Prince Wale već osam godina živi u Hrvatskoj gdje je dobio azil, a trenutačno ga gledamo u showu "Farma, more i maslina" na Novoj TV. - Navikao sam se na jutarnju kavu s pogledom na Vransko jezero, u tišini svako jutro i nakon toga da se odmah bacimo na posao. Navikao sam se na ekipu, na zajednički doručak, ručak i večeru, na zajednički život na farmi - to je jednostavno osjećaj kao da sam među svojom obitelji. Od novih stvari, svladao sam kako se radi vino, džem, maslinovo ulje, kako se rade ukrasi za brod od konopa i sve mi se to jako svidjelo - priča nam Prince. Želja mu je jednog dana imati svoju farmu i živjeti na selu i zato mu je svaka nova lekcija koju nauči u ovom showu dragocjena. - Fizički rad mi nije teško pao. Iako je naporno raditi svaki dan, međuljudski odnosi su puno teži - govori nam Prince. Kada je pobjegao iz Nigerije cilj mu je bio doći do Italije, ali je igrom slučaja završio u Hrvatskoj.

- Završio sam tu slučajno i nisam imao izbora tražiti azil drugdje. Sjećam se prvih dana, bio sam jako umoran i bilo mi je loše od putovanja brodom, ali sam bio sretan jer sam se osjećao sigurno - ispričao nam je Prince koji se u novoj okolini brzo snašao i osnovao je udrugu Afrikanaca u Hrvatskoj i otvorio afrički restoran u Zagrebu te surađivao s Centrom za mirovne studije, a jezik mu je bio najveća barijera ali je i njega svladao. - Nije bilo lako i još uvijek učim, nisam imao priliku ići na Croaticum učiti jezik, nije bilo mjesta. Hrvatski sam učio od volontera, od ljudi oko mene. Oduvijek želim biti poduzetnik i na taj način biti dio promjene, a u Hrvatskoj je to prilika da predstavim afričku kulturu i približim je ljudima. I dalje se trudim i radim na tome, iako nije lako biti poduzetnik kada ste stranac i trenutačno više nemam restoran - kaže Prince. Prije šest godina posao mu je dao Ante Gotovina i radio je na njegovu tunolovcu.



- Bio je jako dobar šef i jako ga poštujem kao šefa, a posebno kao čovjeka. Na odlasku mi je rekao da mu se uvijek mogu javiti i vratiti raditi kod njega - s puno poštovanja govori nam o generalu Gotovini. Prince ima puno ideja o nekom budućem poslovnom pothvatu i kaže da to može biti i IT sektor i OPG. Dodaje da mu nije strana ni ideja da sreću potraži u Njemačkoj. Sa svojom obitelji, od koje se dio članova nalazi u Nigeriji a dio u Egiptu, redovito se čuje i rado bi je posjetio, ali nije siguran da se želi vratiti živjeti u Nigeriju. - U Hrvatskoj mi se najviše sviđaju mir i moja cura, a iz Nigerije mi sve nedostaje, osim sukoba i nesigurnosti. Prije sam imao problema s diskriminacijom u Hrvatskoj, a sada je to rijetkost. Trudio sam se integrirati i mislim da mi je to uspjelo - zadovoljno kaže i otkriva s kim se od farmera zbližio. - Najviše sam se zbližio s Jukom i svojim četveročlanim klanom koji činimo Tomo, Sale, Katarina i ja. Sanja mi je također prijateljica, kao i Maja... Družit ću se sa svim farmerima i kada show završi - kaže Prince.