Princ William u najintimnijoj ispovijesti dosad progovorio o depresiji: 'Moj očaj se samo pojačavao, to nisam bio ja'

Prinčevi William i Harry naslijedili su majčinu želju i volju za humanitarnim radom i pružanjem pomoći onih potrebitih te su za te svrhe radili i priznavali brojne stvari vezane uz njihovo mentalno zdravlje. Poput Harryja (37) koji je glasan oko svog mentalnog zdravlja otkako se preselio u Sjedinjene američke države, princ William (39) za jedan je podcast, i naravno u humanitarne svrhe, progovorio o svojoj depresiji i unutarnjoj borbi. A to je ujedno i njegov najintimniji intervju do sada.

Princ William govorio je o stravičnom danu kada je 2017. godine kao pilot helikoptera u službi hitne pomoći svjedočio strašnoj nesreći u kojoj je jedan dječak teško ozlijeđen. Taj dječak bio je tek nekoliko godina stariji od njegova sina, princa Georgea.

Radi se o tada petogodišnjem Bobbyju Hughesu kojemu je bio oštećen mozak, a princ William pomogao je spasiti mu život. Nakon tog se suočio s depresijom i tjeskobom, a u intimnoj ispovijesti ispričao je kako se osjećao kao da 'cijeli svijet umire'.

- Sjećam se ljudi koji su bili sa mnom, odlični ljudi, moji prijatelji. Imali smo bolničara, liječnika i još jednog pilota. Poziv upomoć nije puno otkrivao pa smo mislili da se radi o manjim ozljedama, ali čim smo stigli bilo je očito da se radi o ozbiljnoj situaciji. Kad smo stigli na mjesto nesreće, u glavi nam je bila samo jedna misao - kako pomoći tom dječaku. Roditelji su mu bili histerični, kao što možete zamisliti, vrištali su, plakali, bili su u pravoj agoniji. I to živi s vama. Te večeri otišao sam kući prilično uzrujan. Nisam plakao, ali u sebi sam osjećao da se nešto promijenilo - osjećao sam nekakvu napetost koja je rasla u meni. Bilo mi je toliko mučno, kao da cijeli svijet umire... - započeo je princ i nastavio:

- Kako su tjedni prolazili, moj očaj samo se pojačavao. Jednostavno osjećaš svačiju bol, svačiju patnju. A to nisam ja, nikad prije nisam to osjetio... Moj osobni život bio je u redu, sve oko mene je 'štimalo'. Bio sam sretan kod kuće i na poslu, ali istodobno sam nastavio gledati u sebe pitajući se: 'Zašto se ovako osjećam? Zašto se osjećam tako tužno?'. I počeo sam shvaćati da traume i tugu svih tih ljudi zapravo nosim kući, a sve to utječe na čovjeka. Razgovori s kolegama i upoznavanje s obitelji dječaka pomogli su mi da s vremenom pobijedim svoje demone - priznao je William u podcastu koji će biti emitiran danas.

Inače, razgovor "Prince William: Time To Walk" je snimljen u veljači kao dio Appleove audio serije u kojoj slavne osobe s javnosti dijele svoje intimne uspomene. Traje 38 minuta, a za ovu epizodu, Apple je dao šesteroznamenkastu donaciju trima dobrotvornim organizacijama koje je odabrao William osobno, a to su Shout (Velika Britanija), Crisis Text Line (SAD) i Lifeline (Australija).

- Ovakvu vrstu intervjua zaista ne čujete često. To je dubok i značajan prikaz vojvode od Cambridgea, ne samo kao člana kraljevske obitelji, nego i kao osobe - izjavio je u subotu navečer jedan kraljevski izvor.

