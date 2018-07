Princ George slavi peti rođendan, pogledajte predivnu fotografiju malog nasljednika

Slavlje u kraljevskoj obitelji Kate i William obilježili su objavom službene rođendanske fotografije svoga sina princa Georgea koji slavi svoj peti rođendan.

Kensingtonska palača je na svom Twitteru objavila preslatku fotografiju princa Georgea. Pritom su svima zahvalili na lijepim porukama i željama.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share a new photograph of Prince George to mark his fifth birthday – thank you everyone for your lovely messages 🎈



📷 @mattporteous pic.twitter.com/KJ4c73ospG