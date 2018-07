Louis je nosio repliku 177 godina stare haljinice za krštenje

Kensingtonska palača objavila je četiri službene fotografije s krštenja princa Louisa. Treće dijete Williama i Kate krstilo se u kapelici Royal u palači St. James prošlog ponedjeljka. Maleni Louis za svoj poseban dan bio je odjeven u repliku 177 godina stare kraljevske haljinice za krštenje, a istu haljinu na krštenju su nosili princ George i princeza Charlotte.

Originalnu haljinu naručila je kraljica Viktorija za krštenje svoje najstarije kćeri princeze Viktorije 1841. Nosile su je 62 kraljevske bebe, sve do 2004. kada je odlučeno da je originalna haljina postala prekrhka. Korisnici društvenih mreža raspisali su se kako su princ George i princeza Charlotte apsolutni favoriti fotografija.

The Duke and Duchess of Cambridge have released four official photographs to mark the christening of Prince Louis on Monday 9th July.



The photographs were taken by Matt Holyoak at Clarence House, following Prince Louis's christening. pic.twitter.com/v6mN6QDgrr