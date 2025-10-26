Večernji list
Evo kako se s godinama mijenjala Agata iz 'Sjena prošlosti', ovu glumicu (57) gledali smo u još jednoj hit seriji
Vesna Tominac Matačić, rođena 25. listopada 1968. u Vinkovcima, započela je svoju uspješnu glumačku karijeru nakon diplome na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.
Foto: RTL
Tijekom godina, ostvarila je niz zapaženih kazališnih uloga.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Među brojnim predstavama u kojima je glumila ističu se "Povratak" i "Polaroidi" u kazalištu Gavella, "Tena" u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, "Pitanja duše" u Teatru ITD, "Jalnuševčani" s Histrionima te "Marat/Sade" u Teatru Ulysses.
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Široj je publici najpoznatija po televizijskim angažmanima, osobito po ulozi Karoline Novak u kultnoj RTL-ovoj seriji "Zabranjena ljubav".
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Nakon završetka "Zabranjene ljubavi", Vesna je bila privremeno odsutna s malih ekrana, no ponovno se pojavila u RTL-ovoj dramskoj seriji "Sjene prošlosti", gdje je utjelovila lik Agate Novak.
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Svoj privatni život uspješno čuva podalje od javnosti, dok na društvenim mrežama povremeno dijeli trenutke iz poslovnog svijeta.
Foto: RTL
Foto: RTL
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto: RTL
Foto: RTL
