Evo kako se s godinama mijenjala Agata iz 'Sjena prošlosti', ovu glumicu (57) gledali smo u još jednoj hit seriji

Vesna Tominac Matačić, rođena 25. listopada 1968. u Vinkovcima, započela je svoju uspješnu glumačku karijeru nakon diplome na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.
Vesna Tominac Matačić, rođena 25. listopada 1968. u Vinkovcima, započela je svoju uspješnu glumačku karijeru nakon diplome na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.
Foto: RTL
Share
Podijeli
Tijekom godina, ostvarila je niz zapaženih kazališnih uloga.
Tijekom godina, ostvarila je niz zapaženih kazališnih uloga.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Među brojnim predstavama u kojima je glumila ističu se "Povratak" i "Polaroidi" u kazalištu Gavella, "Tena" u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, "Pitanja duše" u Teatru ITD, "Jalnuševčani" s Histrionima te "Marat/Sade" u Teatru Ulysses.
Među brojnim predstavama u kojima je glumila ističu se "Povratak" i "Polaroidi" u kazalištu Gavella, "Tena" u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, "Pitanja duše" u Teatru ITD, "Jalnuševčani" s Histrionima te "Marat/Sade" u Teatru Ulysses.
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Share
Podijeli
Široj je publici najpoznatija po televizijskim angažmanima, osobito po ulozi Karoline Novak u kultnoj RTL-ovoj seriji "Zabranjena ljubav".
Široj je publici najpoznatija po televizijskim angažmanima, osobito po ulozi Karoline Novak u kultnoj RTL-ovoj seriji "Zabranjena ljubav".
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Nakon završetka "Zabranjene ljubavi", Vesna je bila privremeno odsutna s malih ekrana, no ponovno se pojavila u RTL-ovoj dramskoj seriji "Sjene prošlosti", gdje je utjelovila lik Agate Novak.
Nakon završetka "Zabranjene ljubavi", Vesna je bila privremeno odsutna s malih ekrana, no ponovno se pojavila u RTL-ovoj dramskoj seriji "Sjene prošlosti", gdje je utjelovila lik Agate Novak.
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Svoj privatni život uspješno čuva podalje od javnosti, dok na društvenim mrežama povremeno dijeli trenutke iz poslovnog svijeta.
Svoj privatni život uspješno čuva podalje od javnosti, dok na društvenim mrežama povremeno dijeli trenutke iz poslovnog svijeta.
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/