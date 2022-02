Prije dva mjeseca izgubio je petomjesečnog sina, a sada čeka osmo dijete s drugom ženom

Voditelj, komičar, glumac i glazbenik Nick Cannon (41) početkom je prosinca javnost obavijestio da je prestalo kucati srce njegovog 5-mjesečnog sina Zena koji je bolovao od hidrocefalusa. Tužnu vijest Nick je otkrio gostujući u showu 'Tuesday morning' u kojem nije mogao suspregnuti suze. No, čini se kako mu je ova godina počela malo bolje jer se otkrilo kako Nick sada čeka osmo dijete!

Osmo dijete Nick čeka s novom djevojkom Brie Tiesi (30). Par je nedavno održao i zabavu u Malibuu tijekom koje su navodno otkrili uzvanicima da će dobiti dječaka, piše Mirror. Na fotografijama koje je objavio američki TMZ može se vidjeti kako par na zabavi pozira u bijelim kombinacijama dok Nick cijelo vrijeme ruku drži na trbuhu djevojke.

Podsjetimo, Nick je u svojoj emisiji u prosincu publici otkrio kako je izgubio sina.

- Primijetio sam da uvijek kašlje pa sam htio da se to pregleda. Drukčije je disao i kad je napunio dva mjeseca, vidio sam da ima i malo veću glavicu, Cannon glavu. Nismo misli da je to neki problem, ali odveo sam ga doktoru zbog sinusa i disanja. Mislili smo da će to biti samo rutinska kontrola - ispričao je voditelj.

Pregledom je utvrđeno da mu se u mozgu nakupljala tekućina i ispostavilo se da je riječ o malignom tumoru koji je počeo brzo rasti. Uslijedila je operacija, no Zenovo stanje se naglo pogoršalo krajem studenog pa je Cannon odmah otišao u Los Angeles kako bi bio sa sinom i partnericom, manekenkom Alyssom Scott, koja mu je sedmo dijete rodila u lipnju prošle godine.

Ne zna se kad je točno Cannon započeo vezu s Tiesi, koja se nedavno razvela od igrača američkog nogometa Johnnyja Manziela, no njih se dvoje poznaju već gotovo šest godina. Cannon je također otac sedmomjesečnih blizanaca Ziona Mixolydiana i Zillion Heira koje je dobio s DJ-icom Abby De La Rosa, a ima i 13-mjesečnu kćer Powerful Queen i 5-godišnjeg sina Goldena Sagona s manekenkom Brittany Bell, a također ima i dvoje 10-godišnjih blizanaca Moroccana i Monroe, koje je dobio u šestogodišnjem braku sa slavnom pjevačicom Mariah Carey.

