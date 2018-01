Prijatelji su super, pomažu mi da se ne umislim i uzoholim

Mladoj i talentiranoj pjevačici Miji Dimšić dogodilo se u posljednjih godinu dana toliko toga dobrog da bez razmišljanja ne može naizust pobrojiti sve svoje uspjehe i nagrade.

A jedan od njezinih uspjeha, točnije ovaj posljednji – nedavno uručena nagrada Tereza Kesovija Music Puba za najbolju pjevačicu, zapravo je i najzanimljiviji. Naime, točno prije godinu dana 26-godišnja Osječanka primila je istu ovu nagradu koju dodjeljuje Music Pub, emisija Drugog programa Hrvatskog radija koju vodi Zlatko Turkalj Turki, ali u kategoriji za najboljeg mladog pjevača. Vrtoglav uspjeh kojem je dokaz i ova nagrada Mia tumači svojim radom, ali i srećom.

– Nisam očekivala ovu nagradu, i prošlogodišnja mi je bila veliko iznenađenje. Ali ponosna sam na to, prije svega na činjenicu da nagrada ima posebnu težinu, ove godine prvi put nosi ime Tereze Kesovije, a ona izaziva poštovanje. Od Tereze mogu samo učiti i drago mi je što mi je udijelila i lijepe i korisne savjete. Uspjeh mi se dogodio relativno radno i iskreno, i dalje sam pomalo u nevjerici. No puno sam radila na tome, posljednje dvije godine sve sam podredila glazbi – rekla nam je pjevačica dodajući kako svaka nagrada, iako predstavlja iznenađenje, puno znači jer podupire njezine ambicije da se i dalje bavi glazbom.

Iza nje je rasprodan koncert u Lisinskom, dva objavljena albuma u 2017. (“Život nije siv” i “Božićno jutro”), nagrada HGU-a za ženskog izvođača godine, ali i diploma Filozofskog fakulteta u Osijeku, na kojem je u rujnu prošle godine diplomirala engleski i njemački jezik. No, priznaje, s obzirom na to da je karijera krenula žestokim tempom, teško da će se u skorijoj budućnosti baviti onim što je studirala.

– Lijepo je imati papir, ali objektivno, neće se tako skoro dogoditi da se bavim prevođenjem – kroz smijeh kaže pjevačica. Svojim najvećim postignućem ipak ne smatra sve ovo što smo nabrojili, nego ljude kojima je okružena kako u privatnom životu tako i na estradi.

– Moj privatni život ostao je vrlo nepromijenjen, malo se rjeđe družim s nekim ljudima, ali oni to razumiju. Prijatelji su mi velika potpora, i drže me u svemu ovome, da ne izgubim smisao za realan život i da se ne uzoholim. Jer, u početku sam se bojala kako će sve ovo utjecati na mene, da će me možda promijeniti nagore. Još se navikavam na ovaj svijet, ponekad nije lako, ali uspjela sam se okružiti onima koji su, kad je riječ o glazbi, strastveni kao i ja, nesebični, vrijedni i kreativni. To je užasno važno – smatra.

Vrijedna Mia trenutačno se priprema za koncert na opatijskom karnevalu 28. siječnja te planira objaviti posljednji singl s debitantskog albuma. A nove pjesme stižu na jesen, kada Mia namjerava objaviti novi album.