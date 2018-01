Sanja Doležal vraća se na televiziju, evo u kojoj ulozi ćemo je gledati

Omiljeno estradno lice, pjevačica Sanja Doležal vraća se na male ekrane!

Od ponedjeljka ćemo je gledati na Novoj TV, gdje će u sklopu emisije IN magazin imati svoju rubriku ''Kuhanje je IN''. Sanja će savjetovati, kuhati, otkriti svoje kulinarske trikove, ali i imati interakciju s gledateljima. Svi gledatelji pozvani su da se jave IN magazinu putem e-maila kuhanjejein@novatv.hr, preko službene Facebook stranice IN magazina ili pismom Novoj TV te da Sanji postave pitanja, predlažu jela koja bi voljeli vidjeti u emisiji, zatraže ili ponude svoje kulinarske savjete.

– Drago mi je da sam postala dio najgledanije televizije u Hrvatskoj i vesele, mozaične emisije IN magazin. Veselim se s gledateljima podijeliti svoje dugogodišnje iskustvo u kuhinji. Kuhanje me opušta i veseli, zaista mislim da je obiteljski stol mjesto gdje se obitelj na najljepši način druži i uz domaću hranu stvara najljepše uspomene. Tako ću i ja u novoj rubrici Kuhanje je IN, podijeliti svoje uspomene iz djetinjstva, okuse i mirise uz koje i danas uživa moja obitelj i prijatelji – poručila je Sanja.

Što je Sanja pripremila za gledatelje IN magazina, doznat ćemo u ponedjeljak od 17.30 na Novoj TV!