Priča koja nalikuje nečemu što bi smislio Stephen King

Iz, HBO Max

Valjda i u skladu s vremenom u kojem živimo gledanost horor i triler serija raste. Kao što raste i njihov broj. Jedna je od takvih serija i “Iz”, odnosno “From”. Ocjene su davale visoku vjerojatnost kako se radi o dobroj seriji, no na nas je ostavila utisak do te mjere povoljan da smo odbingeali prvu sezonu i sada sa zanimanjem čekamo svaku sljedeću epizodu ove druge po redu. Dosta je teorija o tome zašto ljudi vole gledati horor filmove. Po jednoj se radi iskonskom motivu zaostalom iz čovjekovih početaka prema kojem je u nama nagon strasti za strašnim, prizori užasa apeliraju na nas na osobit način. A ti su prizori u kontroliranom okružju gdje nakon njih nastupa utjeha da vam se ipak ništa ne može dogoditi. Ali u tome je i zamka za stvaratelja takvih filmova, kako ne ponoviti se, kako opet u istom lajtmotivu užasa zastrašiti gledatelja. Odgovor je, naravno, u priči, pozadini užasa, polaganoj gradnji napetosti, kulminacije okrutnosti. U “Iz” priča je doista nalik nečemu što bi smislio Stephen King. U starom gradiću na američkom Srednjem zapadu nalazi se skupina ljudi nepovezanih života, ali koji iz tog grada ne može nigdje nakon što su se u njemu našli bez ikakva razloga. Nekakva mračna sila dopremila ih je ondje iz različitih dijelova kontinenta, a svaki put kada pokušaju otići ponovo se vraćaju na isto mjesto. Kao da ta uvrnuta varijanta “Beskrajnog dana” nije dovoljna, noću po gradiću lutaju stvorenja iz šume koja su zapravo čudovišta koja okrutno ubijaju svakoga na koga naiđu. One koji to ne znaju namamljuju ljudskim oblikom da bi ih pogubili na najsvirepiji način. A broj se stanovnika stalno nadopunjuje novim nesretnicima koji ondje dopremi ta nepoznata sila. Odmah možete zaključiti kako se radnja cijelo vrijeme odvija na jednom te istom mjestu između nekoliko glavnih likova gdje se vrijeme nije gubilo na opisivanje načina preživljavanja u uvjetima gdje zatočeni sve proizvode sami, već na puko preživljavanje i stalno nastojanje da se konačno pronađe izlaz, ako on uopće postoji. U glumačkoj ekipi iskusna su televizijska imena bez zaista velikih zvijezda, iako je Harold Perrineau uvijek naš favorit. On tumači Boyda, samoimenovanog šerifa neimenovanog gradića koji je sebi nametnuo zadatak očuvanja života ljudi koji se ondje nađu.

The Days, Netflix

Vjerojatno je poznato kako je i Japan imao svoj Černobil. Prije 12 godina dogodila se katastrofa nuklearne elektrane Fukushima koja nije bila toliko spektakularna kao ona u ukrajinskoj atomskoj centrali, ali je imala sličan opći učinak. I njegove se posljedice saniraju i danas, kao što se raspravlja i o uzrocima nesreće. Ova japanska serija bavi se nesrećom iz kuta tri različite osobe povezane s nesrećom. Očito je dobro što se sve odvija u originalnom okruženju, na japanskom jeziku, a ukupno je riječ o dojmljivoj seriji koju se može gledati onako kako smo gledali “Černobil”, iako Fukushima nema tu mitsku komponentu kao nesreća u sovjetskoj elektrani. Glavni lik temeljen je na Masaou Yoshidi, stvarnoj osobi, direktoru pogona u nuklearnoj elektrani Fukushima Daichi kada ju je 2011. udario potres, a za njim tsunami. Serija izgleda dosta realno, kako se sve događa u 21. stoljeću te je sve pomno bilježeno, dramatizacija je autentična u visokom postotku pa je postignuta i komponenta informativnosti.

Uspjeh, SkyShowtime

Na SkyShowtimeu možete se još jednom podsjetiti na “Uspjeh”, seriju koja je napravljena iz produkcije HBO-a kao rezultat natječaja za najbolji lokalni scenarij u ovom dijelu Europe. Nemamo problema ovo preporučiti jer se prije četiri godine, kada se pojavila, radilo zaista o osvježenju dramskog programa na hrvatskom jeziku. Neobična priča o četvero neznanaca koje spaja jedno ubojstvo, a koja se razvija i u priču o kriminalu i korupciji povoljno je bila ocijenjena od kritike i publike. S pravom, može se reći, jer je u startu dobar glumački ansambl pružio zaista puno podsjetivši čak i na one bolje dane domaće dramske produkcije. Šteta je da ovakvih natječaja više nema, jer u domaćim javnim, a pogotovo u komercijalnim televizijskim kućama, nema dovoljno ambicije da se napravi nešto svježe i novo. Naravno, veliki dio zasluga za uspjeh “Uspjeha” ide i redatelju Danisu Tanoviću koji je i s te strane dokazao da imamo još posla kada se o domaćem dramskom programu radi. Oskarovska vještina ovdje je doista vidljiva.

American Born Chinese, Disney+

Treba biti pristojan pa ne zaobići seriju u kojoj glumi Michele Yeoh. Ikona azijskog filma dobila je ove godine za glavnu ulogu u “Sve u isto vrijeme”, a sada je evo ponovo u jednoj priči o Kinezima koji se snalaze u Sjedinjenim Državama. Ovdje je interesantno što je serija nastala prema istoimenom stripu kroz tri naizgled odvojene priče, ali koje će se na kraju pretopiti. Sve su tri storije, naravno, vezane za Kineze, poglavito one koji žive u Americi. Stripovana je storija bazirana na odrastanju njezina autora, Genea Luen Yanga, koju je na televiziju spretno prenio Kelvin Yu. Zgodno za pogledati jer je Yang, pa onda i Yu, spretno prenio ovu mješavinu stvarnog života i kineske mitologije na zanimljiv način koji će gledatelja nekako iz pozadine upoznati sa mnogo toga s čime se susreću Kinezi u zapadnom, dakle američkom, društvu. Čisto za spomenuti, uloga je Michelle Yeoh u ovoj akcijskoj komediji tumačenje jednog od mitoloških bića s kojim se susreće glavni lik priče, Jin Wang. Azijati na malom ekranu, izgleda, i dalje rulaju.