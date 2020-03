Prepoznajete li domaćeg pjevača? Objavio fotku iz djetinjstva, a ima i posebnu molbu za sve

Više od ičega bih htio da se moja nova pjesma sluša kao slavlje života i zato bih danas gledao neke vaše drage momente, važne trenutke. Šibnite ih na story, vjenčanja, rođendane, diplome, partyje ili nešto što samo vama znači, tagirajte me u storyu da mogu shareat i stavite #životjelet! 🕊 Jedva čekam da čujete stvar, prva prilika je danas od 14h na RADIO HR2! ❤ Jer ovaj život je let, bez povratka.

A post shared by Luka Nižetić (@lukanizetic) on Mar 5, 2020 at 3:08am PST