Tina Kresnik iz Parnog Valjka: Aki mi je bio puno više od kolege – bio je i prijatelj, a svoje pjesme prvo šaljem sinu Noi

Tina Kresnik poznata je po prepoznatljivom vokalu i energiji na pozornici, u što su se uvjerili svi koji su ikada bili na koncertu grupe Parni valjak čija je Tina dugogodišnja članica. Ali Tina se ističe i kao solistica te je nedavno predstavila novi autorski singl "Uspori dan", za koji je snimljen i spot, pa smo tim povodom razgovarali s Tinom o planovima za novi solo album, odnosu s pokojnim Akijem Rahimovskim, kojoj osobi prvoj pošalje tekstove svojih pjesama....

Izdali ste nedavno pjesmu "Uspori dan", u kojoj kažete: "U ovom svijetu plastike, više nema romantike", što vas je potaknulo na ove stihove i kakvu poruku nosi pjesma? Ideja za pjesmu je nastala u autu, u tipičnoj zagrebačkoj nervoznoj gužvi, kao reakcija na ubrzan način života kojem svakodnevno svjedočimo. Danas je sve brzo i sve se odvija površno. Dan se uglavnom svede na jurcanje od točke A do točke B. Poruka je jednostavna: uspori. Živimo u vremenu u kojem se sve brzo troši – i vrijeme, i emocije, i odnosi.

Ovo je vaš treći samostalan singl u protekle dvije godine, kako odabirete pjesme koje ćete predstaviti publici i ima li puno pjesama koje su na kraju završile na dnu ladice? Skupimo se u neku kućicu izvan Zagreba na nekoliko dana, maknemo se od svega i fokusiramo samo na glazbu. To nam je postala dobra tradicija. Dečki prenesu studio i instrumente, ja donesem svoje bilježnice s črčkarijama, i onda zajedno radimo na pjesmi. Taj odmak od grada je dobar jer nema pritiska, samo mi, dobra vibra i glazba. Često napišem nešto pa obrišem, ali do sada nijedna gotova pjesma nije završila u smeću.

Vaš prvi solo album "Prvi put" objavljen je 2012. godine, najavili ste uskoro izlazak drugog albuma, kako napredujete s materijalom za taj album i tko su suradnici kojima ćete povjeriti rad na albumu? Ovaj album mi puno znači jer nosi posebnu emociju i novu energiju, koju sam dugo tražila. Materijala ima gotovo za cijeli album, a u ekipi s kojom radim su Jurica Hotko na klavijaturama, Toni Tkalec i Edvin Đerahović na gitarama, Kristijan Orešić na bubnjevima i Matko Benčić na basu. To su ljudi koji su unijeli svježinu i iskrenu vibru u cijelu priču. Radimo bez pritiska, iz čistog gušta, a vjerujem da će se to i čuti kad album izađe.

Koliko se Tina u solo vodama razlikuje od Tine u Parnom valjku? Ma ja sam ista Tina, i s Valjkom i kad pjevam svoje pjesme. Ne ulazim iz jedne uloge u drugu. Gledam da ostanem svoja. To mi je najvažnije. Jedina razlika je što na svom solo albumu imam potpunu slobodu izraziti se onako kako želim i osjećam, i ravnopravno sudjelovati u stvaranju glazbe.

Sjećate li se kako je došlo do vašeg angažmana u Parnom valjku, sjećate li se prvog nastupa? Sjećam se vrlo dobro kako sam došla do Parnog valjka. Brk me pozvao na probu, i tako sam ostala. Nisam ni slutila da će to biti početak nevjerojatnog puta. Prvi nastup bio je legendarni Live in ZKM, a ove godine, osim 50. rođendana benda, slavimo točno 30 godina od tog koncerta. Nezaboravno iskustvo koje mi je obilježilo karijeru i ostalo u posebnom sjećanju.

Kakav je bio vaš odnos s Akijem i po čemu ćete ga najviše pamtiti? Aki mi je bio puno više od kolege – bio je i prijatelj. Od njega sam naučila neizmjerno mnogo. Zajedno smo prošli brojne nevjerojatne situacije, s puno smijeha, zabave, ali i trenutaka tuge. Ostavio je neizbrisiv trag u mom životu jer je bio osoba s iznimnom karizmom. Imao je osobnost kakva se rijetko susreće. Njegov pogled na svijet bio je jedinstven, a njegova sposobnost da unese radost i energiju u svaki prostor bila je neusporediva. Sjećat ću ga se po svim predivnim uspomenama koje smo stvorili.

Vaš sin Noa krenuo je glazbenim putem, imali ste priliku i zajedno nastupiti, savjetujete li se međusobno kad je glazba u pitanju, pokazujete li njemu svoje tekstove...? Noa je na tom putu već ozbiljan i svakim danom sve bolji. Ponosna sam na njega i sviđa mi se kako pristupa glazbi. On je zaista odličan, specifičan pjevač, a način na koji pjeva katkad i mene iznenadi i ostavi bez teksta. Kad snimim nešto, on je jedan od prvih kojem to pošaljem jer znam da će biti iskren i reći mi što stvarno misli. Cijenim njegov ukus i uvijek mi je važno čuti njegov komentar.