Preminuo član popularnog splitskog benda iz 80-ih, njihove pjesme slušaju se i danas

U Splitu je u 69. godini preminuo Mladen Bauk, član grupe Prava kotka, koja je vrhunac slave doživjela u 80-im godinama prošlog stoljeća hitovima "Radnička odmara se klasa" i "Odakle se čisti riba". Grupu Prava Kotka osnovana je 1973. godine, a članovi su bili Duško Mucalo, Mladen Bauk, Zvonimir Stipičić, Željko Maretić, Rade Čikeš i Davor Barbarić.

Vijest o njegovoj smrti potvrdio je Duško Mucalo za dalmacijadanas.hr.

- Bili smo veliki prijatelji, družili smo se od 70-ih godina, bili smo zajedno svaki dan, svaku noć jedno 20 godina. Baš sam bio s njim prekjučer, družili se i zezali, ali srce ga je danas izdalo - kazao je Mucalo za dalmacijadanas.hr i ispričao kako su se našli.

- Miš i Mlađo su išli zajedno u razred u gimnaziji, a Davor, Žele, Rade i ja smo došli iz različitih srednjih škola i našli smo se na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Tu je postojala jedna komisija koja se zvala Kulturno organizaciono tehnička komisija – KOTKA. Radili smo predstave za razne obljetnice, za fakultet i malo po malo, to je počelo dobivat neke druge konture. Počeli smo radit cjelovečernje predstave, prvo na fakultetu, pa na ekonomijadama, ali poslije smo radili predstave u Kazalištu lutaka, Kazalištu mladih i to je bilo uvijek puno. Tada smo stvarno bili hit u Splitu. 1983. smo se pojavili na festivalu, ’84. smo poharali sve sa ‘Radnička odmara se klasa, plavi se Jadran talasa’, pa ‘Odakle se čisti riba’ ’86. i tako je to trajalo 15-ak godina.

Kad smo otišli s fakulteta, neka druga ekipa je to nastavila radit, a da bi se razlikovali, mi smo se nazvali Prava Kotka. Trajali smo od ’73. do ’90 i neke. Ostali smo prijatelji, družili se, bili smo odlični - rekao je Mucalo.

