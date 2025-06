Predstavljala nas je na Eurosongu pa doživjela pravi debakl, a sada je objavila veliku novost u svom životu

Gotovo desetljeće i pol nakon što je iznenadila domaću javnost pobjedom na Dori 2011. godine, pjevačica Daria Kinzer i dalje živi život ispunjen glazbom. Iako je hrvatskoj javnosti ubrzo nakon Eurosonga nestala s radara, ova danas 36-godišnja umjetnica nikada nije prestala pjevati – samo je svoju glazbenu karijeru preusmjerila izvan granica Hrvatske, a sada je objavila i veliku novost u svom privatnom životu. Objavila je fotografiju sa svog vjenčanja i otkrila kako se udala za svog partnera Thomasa Rosnera. - Rekli smo da - napisala je Daria uz fotografiju na kojoj ljubi svog supruga. Zadnjih nekoliko mjeseci često je objavljivala njihove zajedničke fotografije, ali nije otkrivala detalje o njihovoj vezi.

Daria je na hrvatsku scenu zakoračila kao 22-godišnja debitantica, potpuno nepoznata publici. Na Dori je u posljednjem trenutku, u nesvakidašnjem izdanju tog festivala, uspjela nadmašiti Jacquesa Houdeka s pjesmom "Lahor". Upravo ta pobjeda izazvala je čuđenje i skepsu dijela publike i stručnjaka. Pritom su se našli i oni koji su joj zamjerili nesiguran izgovor hrvatskog jezika, no Daria se na to nije previše obazirala. “Ne ljutim se. Ako netko zna engleski, njemački i francuski, onda to nije za osudu”, izjavila je tada samouvjereno. Nakon pobjede na Dori, odlučeno je da će pjesma biti otpjevana na engleskom jeziku, a autor Boris Đurđević najprije ju je preveo u "Break a Leg". Taj naziv naišao je na podsmijeh, pa je pjesma dobila novo ime – Celebrate. Unatoč trudu i scenskom pojačanju u obliku ruskog iluzionista Sergeja Vorontsova, hrvatski nastup u Düsseldorfu nije se plasirao u finale – Daria je završila na 15. mjestu u polufinalu, što je dodatno potvrdilo sumnje skeptične domaće javnosti da nije bila dorasla eurovizijskom izazovu.

Iako se nakon toga povukla iz hrvatskih medija, Daria nikada nije odustala od glazbe. Rođena u Njemačkoj, s hrvatsko-njemačkim korijenima, svoje mjesto pod suncem pronašla je u Beču, gdje povremeno živi i radi. Glazbom se nastavila baviti na njemačkom jeziku, a poseban zaokret u karijeri dogodio se tijekom pandemije, kada je, suočena s otkazivanjem svih nastupa, prihvatila posao pjevačice na kruzeru. “Za nas glazbenike pandemija je bila izuzetno teško razdoblje. Kad nema događanja, nema ni posla. Zato sam prihvatila posao na kruzeru, gdje pjevam već više od sedam godina”, rekla je za Fenix magazin. U rijetkim istupima za medije, Kinzer je 2022. za Story.hr otkrila da tada boravi na relaciji između Dubaija i Mauritiusa, a krajem iste godine na Instagramu je objavila fotografije s otvorenog koncerta u rodnom Beču.