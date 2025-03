Poznatim srpskim glazbenicima odgođen koncert u Hrvatskoj, zabranjen im je ulaz u cijelu Europsku uniju!

Poznati srpski hip-hop dvojac AJs Nigrutin & Timbe trebali su 8. svibnja nastupiti u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, no koncert im je odgođen za 16. listopada jer im je na 3 mjeseca zabranjen ulazak u Europsku uniju. Kako piše Jutarnji list, nakon što je dvojac povodom Dana žena nastupio u Osijeku, u klubu Epic pojavila se inspekcija, koja je od organizatora na uvid zatražila dozvole za rad, koje ovaj beogradski duo nije imao. Prema Sandru Patakiju iz udruge Koturaljke, Ajs Nigrutin & Timbe koncert su odradili do kraja i bez prekida, no kako su državljani zemlje koja nije članica Europske unije, osim novčane kazne, koju je podmirio organizator - udruga Koturaljke, kažnjeni su tromjesečnom zabranom nastupanja u Europskoj uniji, što ih onemogućava u održavanju zagrebačkog koncerta.

Sve kupljene ulaznice važeće su i za novi datum te ih nije potrebno mijenjati. U slučaju da vam novi datum ne odgovara, povrat novca za ulaznice kupljene preko Entrio platforme (online na entrio.hr ili gotovinom na jednom od Entrio prodajnih mjesta) potrebno je zatražiti isključivo preko https://www.entrio.hr/refund web forme, najkasnije do 8.5.2025. u 23:59 ili na mjestima gdje ste ulaznicu i kupili.

Ajs Nigrutin i Timbe, članovi legendarnog beogradskog hip-hop kolektiva Bad Copy, već desetljećima oblikuju regionalnu rap scenu svojim specifičnim humorom, parodijom i satiričnim pristupom tekstovima. Njihova glazba odiše urbanim uličnim stilom, dok se kroz njihove rime provlače reference na svakodnevni život, društvene fenomene i kulturu hedonizma. Ajs Nigrutin, pravim imenom Vladan Aksentijević, rođen je 1977. u Beogradu. Karijeru je započeo kao dio grupe Bad Copy, ali se vrlo brzo istaknuo i kao solo izvođač. Njegov prepoznatljiv glas, ležeran flow i specifičan humor učinili su ga jednim od najoriginalnijih rap izvođača na Balkanu. U svojoj solo karijeri izdao je nekoliko albuma, uključujući Niže sile (2002.), Stari Ajs (2005.), Kajmak i katran (2008.) i Budimo realni (2017.).

Timbe, pravim imenom Rade Ćosić, rođen je 1982. i također je ključni član grupe Bad Copy. Njegov stil odlikuje opuštenost, improvizacija i autoironični pristup rapu. Svoj prvi solo album Timbetovo hodočašće objavio je 2020. godine, gdje je nastavio njegovati prepoznatljivi komični i karikaturalni stil.

Dvojac je najpoznatiji kao dio grupe Bad Copy, koju su početkom 2000-ih uz njih činili i Sky Wikluh. Grupa je postala poznata po izuzetnoj kreativnosti i nekonvencionalnim tekstovima, dok su njihovi albumi poput Sve sami hedovi (2003.), Najgori do sada (2006.) i Krigle (2013.) stekli kultni status među ljubiteljima regionalnog hip-hopa. Njihova glazba istovremeno ismijava i odaje počast svakodnevnim situacijama, stereotipima balkanskog mentaliteta, a sve to kroz prepoznatljiv humor i izuzetno kreativne rime.

Iako su stekli popularnost kao članovi Bad Copyja, Ajs Nigrutin i Timbe su ostvarili i uspješne solo karijere. Njihova glazba često uključuje reference na popularnu kulturu, hranu, piće, dok se kroz njihove stihove provlači satira koja parodira razne društvene fenomene.

Posebno su poznati po frazama koje su postale dio uličnog slenga, a njihov humor često uključuje karikirane verzije balkanskog načina života, uz dozu autoironije i apsurdnog humora.

