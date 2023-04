Poznati voditelj CNN-a dobio otkaz nakon 17 godina pa poludio: 'Zapanjen sam'

Voditelj Don Lemon (57) nakon 17 godina rada na CNN-u dobio je otkaz nakon optužbi da je maltretirao svoje kolegice tijekom karijere. Vijest je sam objavio oglasivši se na društvenoj mreži Twitter, gdje je napisao da je šokiran.

"Jutros me moj agent informirao da mi je prekinut ugovor sa CNN-om. Zapanjen sam. Nakon 17 godina na CNN-u mogao je netko u upravi imati barem toliko pristojnosti da mi to izravno kaže. Nisam imao nikakvu indikaciju da neću biti u mogućnosti nastaviti raditi ovaj posao koji sam toliko volio na mreži. Jasno je da su u igri neke veće stvari. S tim u vezi, želim se zahvaliti svim kolegama i timovima s kojima sam radio. Oni su najtalentiraniji novinari i želim im sve najbolje", napisao je na Twitteru.

Iz CNN-a su na Twitteru demantirali njegove tvrdnje. Napisali su da je imao priliku sastati se s upravom, ali je umjesto toga objavio izjavu na Twitteru. "Don će zauvijek biti dio CNN-ove obitelji i zahvaljujemo mu na njegovom doprinosu u proteklih 17 godina. Želimo mu sve najbolje i bodrit ćemo ga u njegovim budućim postignućima", stoji u službenom priopćenju TV postaje s potpisom izvršnog direktora Chrisa Lichta.

Don Lemon’s statement about this morning’s events is inaccurate. He was offered an opportunity to meet with management but instead released a statement on Twitter.