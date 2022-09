Poznati novinar kritizirao BBC zbog izvještavanja o kraljici: 'To je potpuno pogrešno'

Jedan od najpoznatijih britanskih novinara Alastair Stewart s GB Newsa danas je BBC-jevo izvještavanje o kraljičinom zdravlju nazvao 'preventivnim i pogrešno procijenjenim' zbog crne kravate voditelja Huwa Edwardsa.

Ranije danas Buckinghamska palača potvrdila je da je kraljica stavljena pod liječnički nadzor nakon što su liječnici postali zabrinuti za njezino zdravlje. BBC je od tada obustavio svoj redoviti program i zamijenio ga stalnim vijestima koje je predstavljao Huw Edwards odjeven u crno i s crnom kravatom.

Foto: BBC

- Crna kravata sada je preventivna i pogrešno procijenjena. To je zbog BBC-jevog sjećanja na Sissonsa, napisao je Stewart, referirajući se na BBC-jev gaf iz 2002., kada je umrla Kraljica Majka, a voditelj Peter Sissons nosio je bordo kravatu.

A back tie now is pre-emptive and misjudged.

It is because of the BBC's Sissons memory.