Poznati Hrvati podržali akciju za žene oboljele od karcinoma dojke

Teška vremena ne izvlače iz ljudi ni najbolje ni najgore, nego pokazuju kakvi oni doista jesu: solidarni, empatični i velikodušni. Ova je godina pravi izazov jer smo suočeni s raznim neprilikama, od virusa COVID-19 do potresa, poplava i teške ekonomske situacije, ali ujedno smo suočeni s prilikama pokazati kako mislimo na one koji su najugroženiji.

Bez medija, držeći distancu, povezani ružičastom vrpcom i s pogledom na ranjenu zagrebačku katedralu, Ana Maras Harmander, Olja Vori, Ana Vilenica, Marijana Perinić, Josipa Pavičić, Nela Kocsis, Dubravko Šimenc i Mario Petreković uputili su svoje poruke javnosti, pozivajući ih da se uključe u akciju "Darujmo ružičasti život" i plemenitošću premoste distance te pomognu udruzi Europa Donna Hrvatska u kupnji aparata za intraoperativno zračenje.

"Pozivam vas sve da u mjesecu borbe protiv raka dojke podržite akciju 'Darujmo ružičasti život' i da skupimo što više sredstava za žene oboljele od raka dojke", poručile su glumice Ana Vilenica i Ana Maras Harmander, a naš olimpijac i bivši vaterpolist Dubravko Šimenc dodao je kako se svi zajedno borimo za naše cure, žene i majke. Svoju poruku uputila je i Olja Vori, istaknuvši kako se cijelu ovu godinu borimo protiv pandemije i potresa, ali ne smijemo zaboraviti zdravlje žene i koliko je važno obavljati redovite samopreglede, odlaziti liječniku, ali i podržati žene oboljele od raka dojke.

Doc. dr. sc. Vesna Ramljak, predsjednica udruge Europa Donna Hrvatska, ovom prilikom je skrenula pozornost na činjenicu da je potrebno neprestano osvješćivati žene, ali i muškarce, o važnosti prevencije i brige o vlastitom zdravlju: Rak dojke najčešće je sijelo raka u žena u Republici Hrvatskoj, od kojeg obolijeva oko četvrtine žena novooboljelih od raka. Prema posljednjim podacima Registra za rak u Hrvatskoj, u 2017. zabilježeno je 2767 slučajeva raka dojke, a od ove zloćudne bolesti umrle su u 2019. godini 752 žene. Rak dojke je treći maligni uzrok smrti u žena, nakon raka pluća i kolorektalnog raka. Jedan od naših najvažnijih zadataka je neprestano upozoravati na važnost ranog otkrivanja raka dojke jer se gotovo 90% žena može izliječiti ako se bolest otkrije u početnom stadiju. Četvrtu godinu zaredom bilježimo pad mortaliteta od raka dojke, ali, na žalost, posljedice ovogodišnje situacije ćemo znati tek za par godina. Sretna sam što i ove godine Europa Donna u Hrvatskoj ima partnera u Salvusu i Solgaru koji će nam prodajom svog proizvoda Skin,Nails, and Hair pomoći u prikupljanju novca za kupnju neophodnog aparata za intraoperativno zračenje.

Humanitarna kampanja Europe Donne Hrvatska započela je krajem veljače 2013. godine, a trajat će sve dok se ne prikupi novac za kupnju aparata za intraoperativno zračenje. "Ponosni smo na to što već sedmu godinu zaredom Solgar sudjeluje u ovako plemenitoj akciji s ciljem prikupljanja novca za kupnju aparata za intraoperativno zračenje. Kao i proteklih godina, tvrtka Salvus nastavlja partnerstvo s Europa Donnom kako bi se krajnji cilj što prije postigao. Liječenje raka dojke je dugotrajan proces, a teške lijekove tijelo nerijetko podnosi vrlo loše. Solgar je upravo zato, kao proizvod koji želi povezati s akcijom, odabrao Skin, Nails and Hair jer ljepota i zdravlje organizma dolaze iznutra. Voljela bih još istaknuti kako ove godine uz Skin, Nails and Hair formulu dolazi ružičasta maska na poklon, kako bismo noseći je zaštitili sebe i druge, ali i na simboličan način obilježili ružičasti mjesec, izjavila je dr. Svjetlana Benčić Colarić, brand managerica Solgara iz tvrtke Salvus koja je zastupnik za Solgar vitamine i dodatke prehrani.

Podsjetimo, Solgarov proizvod Skin, Nails and Hair proizvoda, uz koji na dar dolazi ružičasta maska, prodavat će se tijekom listopada u ljekarnama diljem Hrvatske, u sklopu kampanje "Darujmo ružičasti život”, a tvrtka Salvus će 10 kuna od svake prodane bočice donirati Europi Donni Hrvatska za kupnju aparata za intraoperativno zračenje.

Na kraju, kako je rekao Mario Petreković, otključajte svoje srce i uključite se u ružičasti mjesec. Budući da se zbog mjera predostrožnosti ovogodišnja ružičasta povorka neće održati, zgrada zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta obojit će se u ružičastu u znak sjećanja na sve preminule od ove opake bolesti, ali i solidarnosti sa svima koji se bore s rakom dojke. Stoga vas Europa Donna Hrvatska i Salvus pozivaju da im se pridružite u obilježavanju Dana ružičaste vrpce u subotu, 3. listopada, u 19 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta.