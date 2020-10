Hrvatica koju ljubi Neymar postala pjevačica, ali obožavatelje nije impresionirala. Ovo je dokaz

Nakon što je osvojila Neymara zanosna Natalija Barulich krenula je i u osvajanje glazbene scene. Amerikanka hrvatskog podrijetla snimila je singl '24/7' kojim se pohvalila na društvenim mrežama.

No, čini se da elektro zvuci nisu oduševili njezine brojne pratitelje. Iako ju na Instagramu prati više od 3.5 milijuna ljudi, njezina pjesma na YouTubeu u tjedan dana prikupila je tek nešto više od 37.6 tisuća pregleda.

Foto: Youtube/Screenshot

Ni komentara nije bilo mnogo, tek četrdesetak. - Samo 23 reakcije i 146 komentara? Dajte ovoj amibioznoj djevojci malo podrške - poručio je jedan od gledatelja. Bilo je i onih koji smatraju da je 27-godišnja Natalija odlučila graditi karijeru na temelju slave koju je dobila zahvaljujući vezi s Neymarom, ali i prijašnjem odnosu s popularnim Kolumbijcem Malumom.

O vezi s poznatim nogometašem počelo se nagađati još krajem prošle godine kada su paparazzi vidjeli da Natalija već neko vrijeme prati Neymara na utakmicama Paris Saint-Germaina, za koji igra, te vatreno navija s tribina. Više puta je objavljivala zajedničke fotografije s njegovog rođendana, ali i iz Pariza u kojem Neymar igra. Sve je ostalo na glasinama dok im golupčići nisu odlučili stati na kraj krajem svibnja ove godine i objelodaniti svoju ljubav pozirajući za naslovnicu ruskog izdanja magazina 'GQ'.

Foto: Krasnodar Peršun/HRT

Natalia ju je podijelila na svom Instagramu usporedivši sebe i Neymara sa slavnim ljubavnim parom Bonnie i Clydeom. Mnogi su ostali u šoku, ali bez sumnje – hrvatski korijeni zaveli su Brazilca koji je tiha patnja ženama diljem svijeta. Inače, Natalia se bavi modelingom, plesom, bivša je balerina, a u slobodno vrijeme je i DJ. Svoje je talente odlučila brusiti u svijetu. Trenutno živi u Americi, no majka joj je Kubanka, a otac Hrvat. Njezin bivši dečko, Maluma, ujedno je i bivši ponajbolji prijatelj njezinog sadašnjeg dečka Neymara. - Bila je to toplo-hladna veza. Osjećala sam se kao da živim za svojega partnera, koji nije uvijek ‘bio tu’. Zapravo, bio je to jedan toksičan odnos. Ja sam davala 100 posto od sebe, a dobila bih možda 20 posto njega - rekla je nedavno Barulich o Malumi. Njemu se te riječi očito nisu previše svidjele pa je u svom novom hitu “Hawaii” opjevao jednu bivšu djevojku koja ga je ostavila kako bi se fotkala s drugima po društvenim mrežama. Iako pjevač tvrdi kako nije riječ o Nataliji, svi, uključujući i Neymara, sigurni su da je ipak riječ o ljepotici hrvatskih korijena, a čak je i Neymar nedavno snimio sebe kako je pjeva i objavio na društvenim mrežama snimku, čime je naljutio Kolumbijca. Njih dvojica u prošlosti su bili najbolji prijatelji. Neymaru je on među najdražim pjevačima, bio je na nekoliko njegovih koncerata, a zajedno su pozirali i na društvenim mrežama.

Foto: Instagram