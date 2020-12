Opet je to napravio! Neven Ciganović objavio čestitku na kojoj je pozirao gol

Društveni kroničar Neven Ciganović svake godine iznenadi pratitelje novom čestitkom za Božić. Ovaj put je ponovno pozirao potpuno gol, dok je strateško mjesto prekrio velikom crvenom mašnom. Fotka je za jedan sat skupila skoro 1000 lajkova i gomilu komentara.

Foto: Instagram

"Sam u kući s prljavim mislima. Ho, ho, ho. Sretan Božić" napsiao je Neven uz fotku. Na fotografiju je komentar ostavila i bivša voditeljica Vlatka Pokos.

"Ti si u svojem šaljivom i provokativnom tonu, ali pogled ti je nostalgičan i gotovo tužan", napisala je.

Podsjetimo, Neven je prije nekoliko godina imao problem o kojem su pisali najpoznatiji svjetski mediji. Kada je u Iranu bio na operaciji nosa, kao popratni efekt dobio je prijapizam, odnosno dugotrajnu erekciju. Kako nam je kazao, tog problema nije se mogao riješiti mjesecima.

– Mnogi su mi bili zavidni, no to je jedna bolna reakcija i igrom slučaja dogodilo se nakon što sam bio na jednoj od mojih "revizija". To mi se dogodilo prilikom snimanja showa o plastičnim operacijama za britansku televiziju. Nakon operacije probudio sam se iz anestezije s "dignutim". Ta anestezija bila je okidač i nisam mogao mjesecima riješiti taj problem – kazao nam je Ciganović.

Kada se vratio iz Irana, Cigi je napravio dvije operacije, a budući da nije bilo pomoći, otišao je na treću operaciju u Srbiju. – Iranci su ga digli, a Srbi su ga spustili – u svom je stilu kazao Ciganović i dodao da nije mogao ni spavati od bolova. – Zanimljivo je da je taj moj slučaj dobio veliki publicitet, gostovao sam i na ruskoj i turskoj televiziji. Svi su bili šokirani. Taj prijapizam se događa, no to je bilo prvi put da se dogodilo nekoj poznatoj osobi. Nikad nisam dobio pravu potvrdu zašto je došlo do toga, a na kraju sam sâm došao do zaključka da bi razlog mogao biti taj što sam tada uzimao suplemente za energiju prilikom vježbanja – kazao je Cigi i upozorio sve da trebaju paziti kod kojeg liječnika odlaze na operaciju.