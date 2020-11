Potresne ispovijesti farmera: Dobio sam s tom ženom dijete, a onda je uslijedio šok i DNK test

U večerašnjoj epizodi showa 'Farma More i Maslina' gledatelje očekuje dvoboj između Sanje i Tomislava, a vidjet će i potresne ispovijesti dvojice farmera. Naime, Tomislava očekuje dvoboj sa Sanjom u kojemu će se boriti za svoj ostanak na farmi. Kako kaže, nije opterećen, štoviše veseli se dvoboju. No, iako ima jaku želju za ostankom u showu, Tomislava je skršila navala emocija na spomen djece, s kojom, ističe, nikad nije ovoliko bio odvojen. ''Imam osjećaj da sam ih razočarao zato što želim nama napraviti neki ljepši i bolji život. Ne možeš mu, koji ima 3,4 ili 5 godina objasniti da nešto ne može dobiti jer mu ti to ne možeš priuštiti. Ne mogu mu reći mi nemamo novaca, ne možeš to dobiti“, kazao je Tomislav kroz suze i dodao: ''Ja sam imao brak prije ovoga koji nije završio slavno, prvenstveno iz financijskih razloga, zato jer me moja bivša žena izblokirala maksimalno u tom mom financijskom životu tako da sam s te strane maksimalno oštećen. Nažalost živimo u svijetu koji nije dobar i nije pošten. Ljudi žive na način na koji su primorani živjeti i moramo jesti.''

Josip je pak, svoju tužnu životnu priču podijelio s Dorom, koju smatra osobom od povjerenja. Otkrio je kako iza sebe ima dva propala braka. ''Iz prvog propalog braka sam izašao na loš način i htio sam to popraviti, međutim u drugom je bilo još gore. Dobio sam s tom ženom i dijete, međutim DNK analizom doznao sam da to nije moje dijete'' šokirao je Josip i dodao: ''Jako puno sam se trudio biti obiteljski čovjek i biti otac, međutim kako su stvari počele padati u vodu, morao sam se maknuti. Taj osjećaj sigurnosti više nije isti, povrijeđen sam''.

Kako su farmeri proživjeli salve emocija te tko večeras napušta Farmu, ne propustit doznati!