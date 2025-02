Potresena Lana Gojak Bajt: 'Zvonio je susjedima na vrata i prijetio pajserom, suprug je na policiji'

Naša glumica Lana Gojak Bajt danas prijepodne zabrinula je javnost objavom videa na Instagramu u kojem je vidno potresena otkrila kako ispred ulaznih vrata njenog stana stoji neuračunjljivi susjed s pajserom u rukama te da se boji za svoju sigurnost i sigurnost svog djeteta. Sada je s javnošću podijelila nove informacije o ovoj nesvakidašnjoj situaciji:

- Malo sam potresena, no trenutna situacija je prošla. Suprug je na policiji, daje izjavu i podnosi kaznenu prijavu - ispričala je Gojak Bajt za 24 sata, tako dajući do znanja kako su nadležne službe ipak obavile svoj posao i osobu iz videa odveli u policijsku postaju. U nastavku razgovora dodala je: - On je zvonio susjedima na vrata s pajserom u rukama i svadio se s njima. I opet se prijetio pajserom - prisjeća se uznemirujuće situacije i dodaje kako su s istim čovjekom proživjeli sličnu situaciju prije par mjeseci.

Gojak Bajt tvrdi da su o svemu obavijestili i nadležni Cebtar za socijalnu skrb, a iz 24 sata doznaju i da je dotični muškarac trenutno pod policijskim nadzorom. Okolnosti cijele situacije još se utvrđuju, no prema prvim informacijama srećom nema ozlijeđenih.

Podsjetimo, glumica je putem društvenih mreža podijelila uznemirujuće iskustvo koje proživljava u vlastitom domu. U emotivnom i dramatičnom videu objavljenom na Instagramu, vidno potresena ispričala je kako se osjeća zatočeno u svom stanu, dok joj ispred vrata stoji prvi susjed s pajserom u rukama. Kako je istaknula, riječ je o osobi koja već godinama terorizira stanare zgrade unatoč brojnim prijavama policiji i socijalnim službama. Situacija je dodatno eskalirala nakon što je muškarac nedavno pušten iz istražnog zatvora i medicinske ustanove, a već se ponovno nasilno ponaša i prijeti susjedima. U snimci je Lana iznijela svoj strah za vlastitu sigurnost i sigurnost svog djeteta te apelirala na nadležne institucije da hitno reagiraju.

– Pozdrav svima, javljam se iz svog stana gdje sam maltene zatočena jer mi ispred ulaznih vrata stoji frajer s pajserom. Frajer koji stoji moj je prvi susjed s kojim cijela zgrada ima problema već godinama. Policiji je poznat, socijalnoj službi je poznat, međutim u ovoj zemlji očito nitko ne radi svoj posao i nitko nije zaštićen osim onih koji bi trebali biti, ne znam, u nekakvoj ustanovi. Jer, eto, nisu zdravi, imaju dijagnoze, ali umjesto da se liječe, oni puše travu, piju alkohol itd. i maltretiraju stanare u zgradi. Nebitno posve imaš li dijete ili ne. Dakle, čovjek je prije dva dana pušten iz istražnog zatvora i iz nekakve medicinske ustanove. Jučer je pušten, odnosno, prekjučer navečer je pušten, a jutros ponovno s pajserom šeta po zgradi i prijeti nam da smo mu ukrali struju – ispričala je vidno uznemirena glumica i nastavila:

– Živimo pod stresom. Ne znamo hoće li nas čovjek zapaliti, pobiti, razbiti. Moj prvi susret s njim je bio prije nekoliko godina kada mi je prijetio da će me zaklati na stubištu... – izjavila je Lana dok ju je u pozadini prekinulo zvono na vratima.

– Evo, ako čujete, to čovjek uporno zvoni, a ja mu, naravno, vrata ne želim otvoriti. Policija je pozvana, nadam se da će se i pojaviti, a ja vas ljubazno molim da shareate ovaj video jer socijalna skrb Maksimir, ja ne znam što oni tamo rade, ali svoj posao ne rade. Poslali smo ne znam koliko dopisa, ne znam je li zaista potrebno da izađeš u javnost da netko nešto napravi. Dakle, je li potrebno da vam pričam da moje dijete ima tešku traumu od čovjeka koji živi u našoj zgradi. Ne znamo kako će se ponašati kad nas vidi, ne znamo hoće li nas razbiti. Ne znam što da više kažem osim da sam jako uzrujana i da se zaista bojim – zaključila je Gojak Bajt, pa pokazala i sliku pajsera ispred vrata.

