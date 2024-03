Pogledajte kako se glumac iz 'Kumova' prisjetio svoje supruge: "I kad nisam u Zaglavama"

Glumačka ekipa serije "Kumovi" koja se prikazuje na Novoj TV očito je razvila odličnu kemiju na i van malih ekrana. Tome u prilog ide najnovija objava glumca Vladimira Tintora, koji u seriji tumači lik propalog financijskog savjetnika Aljoše Gotovca.

Tintor se oglasio preko vlastitog profila na popularnoj društvenoj mreži Instagram. U pričama je objavio selfi ispred građevnog objekta koji ga podsjeća na ljubavnu odabranicu njegovog lika iz serije, suprugu Vesnu.

Foto: Instagram

"I kad nisam u Zaglavama, Vesna je uz mene", stoji uz fotografiju na kojoj glumac pozira kraj zgrade s natpisom "Vesna". Pokraj poruke priložio je srce i emotikon koji plače od smijeha, da bi naglasio komičnu prirodu objave.

U seriji zgodni, uglađeni, šarmantni, samodnopadni, ali i inteligentni Aljoša i lijepa Vesna imaju odnos prepun turbulencija. Bračna nestabilnost proizlazi iz Vesnine ljutnje zbog obiteljske propasti, pri čemu muža krivi za delikventsko ponašanje te preseljenje u zabit zvanu Zaglave.

Vladimir je za portal Dnevnik.hr ranije otkrio kako se on i glumica Olga Pakalović, u seriji Vesna, slažu van objektiva kamera: - Kad se kamere ugase nije tako dramatičan, ali jednako zabavan. Baš smo se zbližili i povezali u ove dvije godine i razvili obostrano prijateljstvo i poštovanje. Blagoslovljen sam takvom partnericom i držim fige da uskoro ponovno radimo skupa - ispričao je glumac.

Istom je prilikom pohvalio odnos s televizijskom djecom Jankom i Larom, koje glume Nika Barišić i Momčilo Otašević: - Oboje su fantastične kolege i glumci. Zaljubljen sam u njihov talent i puno sam naučio od njih - sipa pohvale na račun mlađih kolega Tintor.

Seriju odlikuju svakodnevni intrigantni zapleti i mnoge neočekivane zavrzlame, gledatelji ju imaju priliku gledati od ponedjeljka do četvrtka na Novoj TV i to čak dvije epizode. Recentne epizode obilježio je povratak Šime koju glumi Marina Redžepović: - Nakon što je oslobođena svih optužbi, Šima izlazi iz zatvora i vraća se, gdje drugdje, nego svojoj obitelji i svom ćaći. Po povratku, nailazi na sasvim drugačije okolnosti – na ognjištu živi netko drugi - tajnovito je nastavak radnje najavila glumica.

Podsjetimo, Vladimir Tintor se u velikom intervjuu za EKRAN Večernjeg lista otvorio o traumatičnom periodu svog života: - Trebalo mi je puno vremena da to što mi se dogodilo uopće i nazovem traumom. Moja generacija je odgajana da sve mora podnijeti i da nijedna trauma nije dovoljno velika da se mora odbolovati i liječiti. Također, rijetko tko od nas ima privilegij odvojiti vrijeme za izlječenje neke traume. Najčešće je moramo prehodati, jer život nas nemilice gazi. Moramo raditi, boriti se za egzistenciju, za život i najčešće mislimo da smo sami za tu traumu i krivi. Ostao sam bez posla i prihoda, preko noći sam bez znanja bio zamijenjen u predstavama koje sam tada imao na repertoaru. Trebalo mi je skoro deset godina da se oporavim od toga i tek sam se nedavno probudio sa stvarnim osjećajem da su svi tragovi te traume nestali. Ono što me je najviše u tome zaboljelo je to što su mi neki ljudi za koje sam mislio da su prijatelji okrenuli leđa, no s druge strane neki novi ljudi su ušli u moj život i pružili mi ruku u najtežim trenucima - ispovjedio se glumac.

