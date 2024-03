Biste li je prepoznali? Pogledajte kako danas izgleda mama najpoznatije dadilje na svijetu

Kultna serija "Dadilja" prošle godine proslavila je 30. obljetnicu od početka prikazivanja, a njezina magija nastavlja zahvaćati nove generacije publike pred malim ekranima. Većina originalne glumačke postave i danas je na ovaj ili onaj način aktivna u očima javnosti. Glavni idejni tvorac projekta bila je Fran Drescher (66) zajedno sa svojim tadašnjim suprugom Peterom Marcom Jacobsonom (66). I dok je Drescher svojim likom vrckave dadilje Fran Fine postala njezin zaštitni znak, seriju je također obilježila i Renee Taylor (91) u ulozi ekstravagantne, uvijek našminkane i modno odvažne majke Sylvije Fine. Od Taylorinog zadnjeg pojavljivanja u prepoznatljivom izdanju prošlo je već 25 godina.

Glumica danas broji 91 godinu i dok sad već pozamašne bore na licu govore suprotno, duhom i stilom oblačenja i dalje asocira na ulogu koja joj je donijela globalnu prepoznatljivost. S vremena na vrijeme svoje fanove voli počastiti pokojom objavom na društvenoj mreži Instagram, gdje se uglavnom pojavljuje u nostalgičnim izdanjima.

Ponajviše zbog Sylvijinog pop kulturnog značaja, Renee nakon završetka "Dadilje" nije glumila u nekoj zapaženijoj ulozi. Bujna frizura i komadi odjeće s životinjskim uzorcima zauvijek su ostali njezin zaštitni znak.

Od projekata nakon "Dadilje", pojavila se u nizu manje poznatih serija i filmova skromnije produkcije. Godine 2018. svjetlo dana ugledala je njezina solo-predstava ''My Life on a Diet''. Zanimljivo da je izvornu verziju predstave režirao Reneein pokojni suprug Joseph Bologna. U komadu se Taylor osvrće na nezaboravne uloge utjelovljene u Hollywoodu i na Broadwayu. Kasniju režiju preuzeo je Julian Schlossberg. Da glumičina povezanost s ovim materijalom seže daleko u prošlost potvrđuje i knjiga srodnog naziva "My Life on a Diet: Confessions of a Hollywood Diet Junkie", koju je izdala još 1986. godine.

U razgovoru za kalifornijski Cultural Attache iz 2019. godine priznala je kako se nosi sa smrću supruga: - Predstava koju radimo ima puno Joea u sebi. Ne samo zato što ju je on napisao i režirao, već postoji mnogo videa i scena iz filmova na kojima sam surađivala s njim. Za mene je i dalje živ i konstantno se moram prisjećati da fizički nije ovdje. Ali njegov duh je uvijek sa mnom - naglašava Renee.

- Na mene ova predstava djeluje poput psihoterapije. I nadam se da isti učinak ima i na druge ljude u publici koji su proživjeli dugu vezu te pokušavaju shvatiti što je u životu bitno. Svojeg supruga više volim sada nego kad je bio među nama - emotivno zaključuje Taylor.

