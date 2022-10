Pogledajte kako je Tina Katanić izgledala na otvorenju casina Hrvatske Lutrije u Zagrebu prije 16 godina

Zadnjih sedam godina bivša loto djevojka Tina Katanić izbivala je iz javnosti nakon skandala iz 2015. godine kada je Domagoj R. (28) snimao manekenku i bivšu loto djevojku tijekom spolnog odnosa s dvojicom prijatelja te ga nakon toga proslijedio trećoj osobi.

Prije godinu dana mladić je pravomoćno osuđen na godinu i 11 mjeseci zatvora. Prije skandala, Tina je bila vesela djevojka koja je često uveličavala brojne evente svojom pojavom. Vidi se to i na slikama iz arhive na kojima atraktivna Katanić nasmiješena pozira za kamere.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 30.11.2006., Zagreb - Otvorenje casina Hrvatske Lutrije u Vlaskoj ulici popratila su brojna lica poznata javnosti. Ivona Bajde, Tina Katanic. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Fotke su nastale prije 16 godina, a bivša loto djevojka nije se od tad puno promijenila.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 30.11.2006., Zagreb - Otvorenje casina Hrvatske Lutrije u Vlaskoj ulici popratila su brojna lica poznata javnosti. Tina Katanic, Josip Rikard Gumzej, Ivona Bajde. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Tina je ove godine po prvi put odlučila otvoreno pričati o tome i vratila u javnost te je jučer gostovala u emisiji "Kod nas doma" i otvorila je vrata svog stana novinaru Dorijanu Klariću kojem je opisala kako je prošao sudski postupak.

- Sudstvo je donijelo presudu, zatvorska kazna. I dobro, okej, život ide dalje. Nisam čak tražila nikakvu odštetu za sebe. Nisam išla, kako se kaže, inatiti. Meni je najbitnije sačuvati svoj mir - rekla je Tina. Ispričala je i što je radila zadnjih par godina otkako je izbivala iz javnosti i otkako se nije pojavljivala na društvenim događanjima.

- Proputovala sam cijeli svijet i otkrila sam strast prema putovanjima, radila svoj posao kao menadžer u firmi i edukator te mentor u jednoj firmi, a taj zanat sam ispekla na HRT-u i lijepo mi je što mogu vidjeti kako sam znanje prenijela djevojkama i usadila im samopouzdanje. Bila sam u nekoj svojoj komfor zoni, imala sam druge prioritete, bila sam kao ribica u akvariju. Sad imam osjećaj da su me vratili u more. Kažu da život počinje kad izađeš iz svoje komfor zone i mislim da sam upravo to napravila - zadovoljno je poručila Tina koja je prije 17 godina kao 21-godišnjakinja osvojila titulu kraljice Hrvatske.

