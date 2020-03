Pljušte komentari na RTL-ovu emisiju: 'Večera iz noćne more, podlost bez granica'

Na društvenim mrežama nižu se komentari nakon sinoćnje emisije Večera za 5 na selu. Podsjetimo, tijekom dramatičnog tjedna nizale su se svađe i optužbe, a sve nakon što se ustanovilo da su kandidatkinje Ivanka Job i Vlatka Furjan mama i kći. One su na početku to zatajile ostalim kandidatima, Vlatka je na kraju i pobijedila, a tijekom posljednje večere tog tjedna kod Ivanke kandidati su prigovarali Ivanki, u čemu je prednjačio najmlađi natjecatelj Dario Oreški.

- Dario me jako razočarao, strašno me povrijedio. Toliko mi je žao da će mi srce puknuti“, rekla je domaćica dodajući kako ne zna zašto se i Marija okomila na nju te da je ona svima dala dobre ocjene i nije bila takva na njihovim večerama.

Nakon emisije gledatelji su u komentarima napali Darija zbog ponašanja, ali i produkciju koja je dozvolila da se u istoj emisiji natječu majka i kći.

- To nije Večera za 5, to hje Večera iz noćne more, podlost bez granica, bio je jedan od komentara, dok je drugi komentator napisao: "Prodati se za 5000 kuna. Dno dna. A produkciji veliki minus da su dopustili ovakvu manipulaciju rođačkim vezama. Ivana i Vlatka bi od mene dobile veliku nulu.

Foto: Facebook

- Kak ne bi bili buntovnici kad su mama i kćer dogovorile pobjedu. trebala je Ivanka prvi dan reći da idu kod njene kćeri na večeru, mislim da tada ne bi bilo problema - dodala je korisnica Facebooka.

Bilo je i onih kojima se nije svidjelo ponašanje mladog Darija.

Foto: Facebook

- Meni je ovo bilo neugodno za gledati, bez obzira na to ako je i bilo dogovora ili nekih spletkarenja. A ovaj mladić je toliko prešao granice normalnog ponašanja da bi ga trebalo biti sram - dodao je komentator.

Foto: Facebook

- Ovo su i zaslužile, zato što je fair-play u njihovim životima nešto što one nikad nisu čule - bio je još jedan od oštrih komentara.