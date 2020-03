Večera je bila uništena, a domaćica nakon neugodnih komentara u suzama: Srce će mi puknut

Tijekom ovog dramatičnog tjedna u „Večeri za 5 na selu“ Marija, Andreja i Dario dosta su toga zamjerili Ivanki pa je kod nje na večeri vladala prilično napeta atmosfera. Za završnicu tjedna Ivanka je kandidatima ponudila jelovnik koji se sastojao od predjela Staro, ali fino, glavnog jela Jelo grofa Bombellesa i deserta Crno-bijeli svijet. „Imena nisu niti maštovita niti smiješna, ali to je bilo očekivano, gospođa je starija pa možda nema toliko ideja kao, naprimjer, ja“, komentirala je Andreja.

Na putu prema Ivanki, Vlatka je u kombiju rekla kako će joj svi nedostajati i da joj je žao što je došao kraj tjedna, no ostali joj kandidati nisu baš povjerovali i ispitivali su je što će njezina mama skuhati za večeru. „Niti sam ja njoj rekla svoj meni, niti je ona meni“, rekla je Ivanka, a Dario dobacio: „Lažeš.“ Vlatka im se klela da je to istina, no nije bilo koristi. „Oprosti, ali tvoja mi je mama jučer rekla kako je znala da ćeš praviti sarmu“, rekla je gospođa Marija, no Vlatka je ostala pri svome.

Gosti su stigli prilično buntovno raspoloženi, a nakon pozdrava Ivanka im je ponudila aperitiv. „Zasmetalo mi je što je prvo svojoj kćeri natočila“, rekla je Marija, a domaćica je ubrzo poslužila predjelo - zagorske štrukle nadjevene repom i sirom. „Plan mi je bojkotirati jelo“, nastavio je najmlađi kandidat ovog tjedna i ubrzo rekao kako je našao dlaku u štruklama. „Nije mi dobro, povraćat ću, prisjelo mi je jelo“, komentirao je.

Domaćica je potom otišla u kuhinju po glavno jelo, komentirajući kako joj se ne čini da je to bila dlaka, nego nit od repe. „Mislim da je to namjerna provokacija“, rekla je Ivanka, a Dario tvrdi kako je dlaka stvarno bila u predjelu i da nije to izmislio. Ivanka je iznijela glavno jelo, teletinu u umaku od povrća s domaćim rezancima. „Isto takvo glavno jelo imala je Andreja“, rekao je Dario i nastavio biti neugodan, prigovarajući kako nema kruha, a Marija nije isto htjela jesti uz objašnjenje kako ne jede poslije 18 sati, kao što je Ivanka rekla na njezinoj večeri.

„Moram priznati da sam joj to vratila“, rekla je, a ubrzo je Dario udario glavom u čašu. „Nisam namjerno, slučajno“, rekao je, no domaćici je to očito bila kap koja je prelila čašu pa je zaplakala. „Žao mi je mame jer se trudila kao i svi mi, nije ona to zaslužila“, rekla je Vlatka, a s njom se složila i Andreja: „Ipak mi je nakon svega bilo žao gospođe jer to nije bilo lijepo.“ „Dario me jako razočarao, strašno me povrijedio. Toliko mi je žao da će mi srce puknuti“, rekla je domaćica dodajući kako ne zna zašto se i Marija okomila na nju te da je ona svima dala dobre ocjene i nije bila takva na njihovim večerama.

Foto: RTL

Iako je večera bila uništena, domaćica je uz osmijeh iznijela desert i rekla: „Samo sam vas htjela dobro počastiti i lijepo se s vama zabaviti i ništa drugo.“ Andreji se jako svidio desert iako ne voli mak i čak je tražila još jedan komad! Baš kao i Dario, koji se smirio i rekao: „Desert je bio fenomenalan, vrhunski odrađeno.“ No Mariji se ni desert nije svidio: „Bilo je dobro, ali nije me oborilo s nogu.“ Ubrzo je došla Ivankina unuka Dora, koja je gostima recitirala pjesmicu, a svima je to bilo jako slatko.

Uslijedilo je najzanimljivije ocjenjivanje tjedna. Vlatka je dala ocjenu deset jer smatra da su svi razočarali njezinu mamu, Andreja je dala peticu zato što joj se jedino svidio desert, Marija je dala ocjenu šest jer joj je predjelo bilo klasika, a glavno jelo preslano, a Dario je dao trojku zato što se nije igralo pravedno tijekom cijelog tjedna. Domaćica je naposljetku pročitala poredak tjedna, a njezina je kći proglašena pobjednicom!

Sljedeći tjedan očekuju nas novi kandidati i nove delicije u novim epizodama kulinarskog showa „Večera za 5 na selu“, od ponedjeljka do petka u 20 sati na RTL-u!