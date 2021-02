Pjevačica slučajno otkrila tajnu slavne kolegice: ipak se zaručila?

Pjevačica i glumica Billie Piper čini se da jeotkrila kako je Kylie Minogue zaručena sa svojim dugogodišnjim dečkom Paulom Solomonsom, nakon što ga je u eseju nazvala "zaručnikom" pop zvijezde.

Kylie (52) hoda s Paulom (46) od 2018. godine, a posljednjih mjeseci sve češće se priča kako bi se uskoro trebala vjenčati za njega.

U svojoj kolumni za Elle Billie (38) je detaljno opisala trenutak kad se jednom srušila u dobi od 18 godina nakon što su joj "dani dijetalnih kokosa i Marlboro Lightsa" pogoršali poremećaj prehrane , a čovjek ju je odveo u bolnicu bio je upravo Paul.

- Bilo je to 2000. godine kad sam se onesvijestila u klubu Covent Garden. Jedan me je čovjek spasio i odveo na hitnu pomoć. Kasnije ću otkriti da se zove Paul, kao i moj otac. On je Velšanin, radi u GQ-u i s vremenom će postati dragi prijatelj, i zaručnik Kylie Minogue. Junak, a ne štetočina. Kylie zna, napisala je Billie.

Nakon nekoliko dugogodišnjih veza, Kylie se 2016. zaručila s britanskim glumcem Joshuom Sasseom, koji je tada imao 28 godina, no veza je završila godinu dana.Kylie je tada počela izlaziti s Paulom 2018. godine, a prošle godine je kazala:

'Upoznala sam nekoga s kime se dobro osjećam. Osjećam se dobro. ' U listopadu je magazin New Idea tada izvijestila da se par planira vjenčati u Melbourneu ove godine, ovisno o ishodu pandemije COVID-19.

Nagađanja o svadbenim zvonima zazvonila su još jednom u studenom kada je Kylie za britanske medije kazala:

-Tako je drag. On je tako dobra podrška. Smijemo se. Oboje smo u svom životu prošli dovoljno i upravo smo se upoznali u pravo vrijeme, tako da je lijepo.