Piers Morgan u emisiji pokušao posramiti zvijezdu OnlyFansa, ona svojim odgovorom nasmijala sve

Voditelj Piers Morgan (58) u emisiji je ugostio OnlyFans zvijezdu Elle Brooke. Tijekom gostovanja želio ju je posramiti zbog njezine karijere, a snimka njezinog odgovora postala je viralna. Naime, Morgan ju je upitao kako to da se pridružila OnlyFansu.

- Zanima me zašto ste započeli odvjetničku karijeru, očito ste bili vrlo bistri, studirali ste, i sve ste to odbacili zbog novca i postali online striptizeta - upitao ju je.

- Postala sam nešto gore od striptizete. Striptizete se samo skidaju, a ja radim puno gore stvari - odgovorila mu je Brooke.

- Pornografiju? - upitao ju je potom Morgan na što mu je Elle odgovorila:

- Pornografiju, bilo što. To je sve što želim raditi. I stvarno sam dobra u tome. Mogla bih biti dobra odvjetnica, da, ali također, jesam li dobra pred kamerama? Da. - rekla je.

Voditelj ju je zatim upitao što će reći djeci jednog dana čime se bavi, na što mu je ona odgovorila da ne želi imati djecu. Piers nije odustajao od svog pitanja.

- Ali ako ih budeš imala, hoćeš li biti ponosna što imaš svoje mališane i oni te gledaju i govore: 'Zar nisi htjela biti odvjetnica, mama? Što se dogodilo?', a ti kažeš: 'Da, ali pogledaj što sam sve radila' - nastavio je Morgan.

- Neka plaču u Ferrariju - odgovorila mu je Brooke na što su gledatelji ostali oduševljeni, a snimku su na Twitteru komentirali i brojni pratitelji. 'Savršen odgovor', 'Kraljica', 'Ostavila ga je bez teksta', samo su neki od komentara.

OnlyFans creator Elle Brooke talks about her future kids finding out about her career: "They can cry in a Ferrari" pic.twitter.com/vSbM4xxvEv