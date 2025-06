Pedeset godina nakon prijelomnog albuma, poput neuništivog Volvoa uvijek se vraća kao jedan od najuspješnijih pop bendova u povijesti

Mnogima je sinonim skandinavskih izvoznih proizvoda bila i ostala ABBA, a ne Volvo. "Švedski Novi fosili", da malo obrnemo situaciju kako bi bila jasnija domaćoj publici, posijali su iza sebe pregršt pop hitova i tek nakon raspada uknjižili koji kritičarski bod na računu renomea. Od 1974. i pobjede na Euroviziji s "Waterloo", Abba je doživljavana kao nužno zlo konfekcijskog popa koje se, doduše, profesionalizmom i s kojih par milijuna prodanih ploča razlikovalo od ostatka eurovizijskog društva.

No, tijek pop-povijesti dao im je za pravo. Iako su lani svi spominjali 50. godišnjicu od proboja s pjesmom "Waterloo" na spomenutoj Euroviziji, nakon čega su objavili i album istog naziva, tek iduće godine, u travnju 1975., ABBA je snimila treći album jednostavnog naziva "ABBA" s kojim je uslijedio proboj na pozicije svjetskog fenomena. Svi oni koji su godinama kasnije hodočastili na mjuzikl "Mamma Mia", mogu se prisjetiti da je dotična pjesma objavljena prije 50 godina, započevši niz uspjeha koji ABBA nije ispuštala iz ruku do razlaza grupe 1982.

Prije pedeset godina megahitovi "SOS", "Mamma Mia" i "I Do, I Do, I Do, I Do, I Do" nastavili su pobjednički niz eurovizijske pobjednice i dovele grupu na vrhove mnogih top-ljestvica po svijetu. Gledajući u retrospektivi, jasno je da je ABBA postavila nove kriterije u zabavnoj ili pop glazbi visokog komercijalnog učinka. Mnogima nedostižne, ali rado citirane, što se i zadnjih dekada osjetilo u radu grupa poput Erasure, Propaganda, Scissor Sisters ili Briskeby. Ne zaboravimo niti to da su i Led Zeppelin u njihovim Polar tonskim studijima u Stockholmu 1979. snimali svoj povratnički album "In Through The Pout Door", što je samo dokaz više da je nova skandinavska preciznost zainteresirala i vodeće svjetske rock b(r)endove sedamdesetih (doduše, treba spomenuti da im je ABBA ponudila bagatelnu cijenu za par tjedana snimanja, kako bi popularizirala svoj novi tonski studio).

Što se tiče profesionalnosti u tonskom studiju, koju su doveli do perfekcije, promijenili su i način na koji je svjetsko tržište doživljavalo i reagiralo na postave iz Švedske, ali i načina na koji su druge zemlje od tada prihvaćale glazbu iz Skandinavije. I oni i A-Ha iduće dekade, pjevali su na engleskom jeziku koji je definitivno pomogao percepciji glazbe u drugim zemljama. Recimo da se radilo o čišćem, "sjevernjačkom" zvuku, ekonomičnoj svirci, sjajnim hitovima i pomalo hladnijoj produkciji, ali ipak s dovoljnom dozom emocija.

Takva "hladnjikava", precizna produkcija, postala je pravilo u pop glazbi osamdesetih godina, kad je prethodnu razbarušenost smijenila melodijska pop-preciznost koja je kod ABBA-e bila konstanta od samog početka rada. Upravo zato u osamdesetim godinama mnoge su se pop-postave sasvim otvoreno referirale na njihove utjecaje. Hitovi ABBA-e iz polarne hladnoće zagrijali su svijet, a prednost slušanja bez vizualne porcije i znakova vremena, tj. vizualnog kiča koji ih je tada okruživao, danas omogućava još više završne ocjene.

Iako su bili čist i uredan pop proizvod sedamdesetih, tada često omalovažavan zbog ideološke benignosti i slatkorječivosti, u svjetlu vladavine angažiranog punka i novog vala, povijest pop glazbe dala je ABBA-i zasluženo mjesto. Čak su i 2010. uvedeni u američku Rock and Roll kuću slavnih (Rock and Roll Hall of Fame). Iza sebe ostavili su rekorde prodaje albuma, ulaznica za koncerte i dostignute razine popularnosti. Ono što je tih godina, pa i glazba ABBA-e, smatrano kao "zabavnjak", s vremenom je postalo cijenjeno kao rijedak primjer komercijalne glazbe koja je imala glavu i rep, te bila profesionalno snimljena, izvedena i sastavljena.

U retrospektivi se pokazalo, mimo milijuna prodanih ploča i histerije koja je za njima vladala, da je grupa iza sebe ostavila itekako trajan repertoar hitova čija je melodijska instantnost kasnije postala ideja vodilja mnogima. Umiveno višeglasje, pamtljive pjesme i ugodna vanjština četvorke obučene u kič-svjetlucava odjela s velikim kragnama i visokim potpeticama, kao znakovi vremena preživjeli su sve do danas.

Dapače, neki od najvećih rekorda koje je ABBA postigla došli su tek kasnije. Primjerice, 2008. glazba iz filma "Mamma Mia" popela s na prvo mjesto američke ljestvice najprodavanijih albuma, dok je za vrijeme aktivne karijere najviša pozicija koju su dostigli u SAD-u bila broj 14. I nakon prestanka nisu ih zaboravili; što se tiče pjesme "Mamma Mia" objavljene na tom trećem albumu koji sad obilježava 50. godišnjicu pojavljivanja, mjuzikl "Mamma Mia" postavljen je 1999., prvi film snimljen je 2008. i bio film s najvećom zaradom u Velikoj Britaniji te godine. Nastavak "Mamma Mia! Here We Go Again" pojavio se 2018.

Usprkos domaćoj i međunarodnoj zaluđenosti nedavnim uspjehom Baby Lasagne, a i mnogih drugih, svi oni, i uz današnju umreženost planeta i širokopojasnog dobačaja do masovne publike, ostaju na sasvim drugoj razini. Od pobjede na Euroviziji 1974. ABBA je zadržala status najuspješnije grupe koja se ikada pojavila na tom natjecanju, a na slavlju 50. obljetnice Eurovizijskog natjecanja 2005. "Waterloo" je izabran za najbolju pjesmu svih Eurosongova.

Koliko su daleko stigli nakon natjecanja govori i podatak da je ABBA od 1974. do 1982. postala jedan od najuspješnijih izvođača na svijetu svih vremena. Dakako, s pjesmama na engleskom jeziku, zbog čega su postali (i ostali) prva grupa iz neke zemlje drugačijeg govornog područja koja je redovito postizala goleme uspjehe na teritorijima engleskog govornog područja, znači u središtima zapadne pop kulturne moći, od Velike Britanije do SAD-a i Australije.

Nakon prestanka rada 1982. pjesme su im obrađivali mnogi, od rock do pop izvođača, potvrđujući koji put i njihove prikrivene utjecaje na razne žanrove. Evan Dando iz Lemonheadsa, Sinead O'Connor, Madness, Culture Club, The Corrs bili su neki od njih, electro-pop dvojac Erasure snimili su nekoliko pjesama za CD "Abba-esque", dok su U2 1992. na svom koncertu u Stockholmu pozvali muški dio na pozornicu i zajedno izveli "Dancing Queen".

Upravo ta dvojica, Björn Ulvaeus, Benny Andersson bili su sinonim pedantne skandinavske produkcije i, bez obzira na planetarnu prepoznatljivost dvoje ženskih vokala, autorski motor grupe. Efektno ime bilo je akronim početnih slova četvorke (Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid Lyngstad), pri čemu su sve četvero napravili predložak mnogim kasnijim bendovima u muško-ženskim formacijama. No, niti jedan od njih nije napravio ono što i ABBA; prodali su više od 350 milijuna albuma, po čemu se jedno od najuspješnijih imena svih vremena, a u Velikoj Britaniji imali su za redom osam albuma na prvom mjestu top-ljestvice.

Budući da im je karijera puna hitova koje i danas stalno slušate, nije čudno da je samo njihova kompilacija "ABBA Gold: Greatest Hits" iz 1992. prodana u više od 30 milijuna primjeraka, od čega pet i pol milijuna u Velikoj Britaniji, pa je to drugi najprodavaniji album svih vremena u Britaniji, odmah iza "Greatest Hits" kolekcije grupe Queen. Drugim riječima, ABBA je nešto poput švedskog Volvoa, neuništiva, izdržljiva i vraća se kamo god ju poslali, pa i nakon 50 godina.

Kad su krajem 2021. najavili novi album i tehnološki pionirske hologramske "koncerte" u Londonu za 2022. godinu, ulaznice za više mjeseci trodimenzionalnih projekcija - u posebno za to izgrađenoj novoj dvorani - rasprodane su u nekoliko minuta. Glavna poruka glazbenoj industriji od Ulvaeusa, uz smijeh, bila je, "Ne ostavljajte 40 godina razmaka između vaših albuma", koliko je do tada proteklo od posljednjeg albuma "The Vistors" iz 1981. Ne manje važno, toliko pripadnika LGBT populacije koji su uživo sudjelovali u tadašnjim javljanjima uživo iz New Yorka, Sidneyja, Berlina i drugih gradova i simultano se uključivali u program, dugo nije viđeno u nekom prijenosu.

Za jedan uredan i široko prihvaćen pop fenomen kakav je bila ABBA, ostavili su puno veći, jači i provokativniji trag u društvu nego se to tada činilo. Još je to primjetljivije u današnjem liberalnom dijelu okruženja svjetskog show businessa, a i moglo je iznervirati domaće puritance koji misle da vole ABBA-u kao uredan i bezbrižan pop proizvod, a zapravo ne znaju puno toga o njima.