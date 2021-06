Paradžiković objavila fotku s obožavateljicom i objasnila kako joj je spasila život: 'Nosi majice s mojim slikama'

Bivša urednica i voditeljica emisije "Provjereno" Nove TV, Ivana Paradžiković objavila je na Instagramu sliku s dugogodišnjom obožavateljicom. U opisu fotografije otkrila je kako su se upoznale i zašto su se odlučile naći u Zagrebu.

"Nikad ne zaboravi da minuta tvog života, jedna rečenica, osmijeh, gesta... Nekome može spasiti život. Mihaelu nisam poznavala do danas. Strastvena obožavateljica. Do te mjere da je na put na koji ide, ponijela pun kufer majica s mojim slikama. Pomalo bizarno, misliš? Zato što ne znaš. Mihaelin najbolji prijatelj si je prije nekoliko godina oduzeo život... I ona je pomišljala na najgore. Ali tada sam ja na televiziji rekla nešto za što se ona uhvatila... Jednu rečenicu, ponudila sam joj jednu slamku spasa zbog koje je povjerovala da život vrijedi. Neki dan, nakon objave da sam magistrirala, poslala mi je poruku da će i ona nastaviti sa školovanjem, a danas je prolazila kroz Zagreb na putu prema Visu gdje ide odraditi sezonu. Sjela sam na bicikl, odvezla se do autobusnog, samo da je zagrlim, da joj kažem da ona vrijedi, da ustraje u svom školovanju, da bude vrijedan radnik sada tamo gdje putuje... I da ja nisam nikakvo izvanzemaljsko, nadnaravno biće vrijedno obožavanja. Obična sam, ništa drugačija od nje same, čovjek od krvi i mesa. Nikad ne zaboravi da minuta tvog života, jedna rečenica, osmijeh, gesta... Nekome može spasiti život" napisala je Ivana.

Posjetimo, Ivana je nedavno diplomirala Odnose s javnošću na Sveučilištu Sjever u Koprivnici. Svoj radni staž na Novoj TV Ivana Paradžiković počela je 2003. godine i od 2009. godine vodila je, a nešto kasnije i uređivala emisiju "Provjereno". Tijekom pandemije koronavirusa redakcija je samo jednom cijela završila u samoizolaciji i emisiju su uspjeli odraditi od kuće. Bilo je to u listopadu prošle godine kada je Ivana na Facebooku objasnila što se događa, ali ovaj put, kad se nije pojavila na ekranu, nije stiglo nikakvo objašnjenje. Nakon toga potpisala je raskid ugovora, a to nam je potvrdio njen odvjetnik Saša Pavličić Bekić.

- Mogu vam potvrditi da smo upravo raskinuli ugovor s Novom TV, na obostrano zadovoljstvo, kratko nam je kazao Pavličić Bekić. Ostatak ekipe iz emisije javio se na službenom Facebook profilu 'Provjerenog'.

"Dragi naši gledatelji, svaka promjena nije laka, pa tako ni rastanak od dugogodišnjih kolega ili lica koje ste navikli gledati četvrtkom. Kako je Ivana sama rekla, za nju je došlo vrijeme promjene i novih profesionalnih izazova. A redakciju Provjerenog čekaju još tisuće priča koje moraju biti ispričane. Ekipa je ista - ostajemo na vašoj strani, u borbi za istinu i pravdu. Kao i posljednjih 14 godina.“ napisali su.

No, potvrda da Paradžiković više neće voditi provjereno nije baš dobro sjela gledateljima emisije koji su brzo svoje nezadovoljstvo, ali i bijes odlučili podijeliti u komentarima ispod objave.

