Jelena Veljača objavila do sad neviđene fotografije s vjenčanja, javio se i njezin novopečeni suprug Vito

Proteklog vikenda Jelena Veljača izrekla je sudbonosno 'da' svom odabraniku Viti Turšiću, inače bivšem savjetniku Kolinde Grabar-Kitarović i Ive Josipovića. Bajkovito slavlje održalo se u Botaničkom vrtu, a među uzvanicima su bila i brojna poznata lica među kojima su Milica Urban, Damir Urban, Ornela Vištica, Iva Radić, Marijana Mikulić i Doris Pinčić.

Dan nakon vjenčanja Veljača je zahvalila svim gostima i objavila do sad neviđenu fotografiju uzvanika koja ju je posebno ganula.

-Proveli smo večer čitajući vaše čestitke, gledajući slike, brisali suze, i od smijeha i od radosti, ali najveći poklon od svih su mentalne slike u glavi poput ove... svi naši, najbolji, najludji, najbolji, najveće duše, najsavršeniji suputnici za ovo životno putovanje na kojem smo @vturs & ja sad zajedno. volim vas! I ne, nisam gotova s fotkama - napisala je Jelena.

Foto: Instagram

Emotivne riječi uputila je i novopečenom suprugu Viti Turšiću uz fotografiju na kojoj jedu svadbenu tortu. -Volim te i stvarno me sve vodilo k tebi - napisala je Veljača u opisu fotografije ispod koje se javio i Turšić. - E nije nego je mene sve vodilo k tebi - zaključio je suprug Jelene Veljače na što mu je ona odgovorila emotikonima srca.

Foto: Instagram



Inače, na vjenčanje je stigla i legendarna diva Tereza Kesovija, koja je nakon obreda otpjevala pjesmu 'Moja posljednja i prva ljubavi'. Podsjetimo, za njihovu se vezu saznalo u rujnu prošle godine, a nakon toga je Jelena često na društvenim mrežama dijelila zajedničke trenutke s devet godina starijim dečkom. Da misle ozbiljno pokazali su i kada su nedavno započeli zajednički život u unajmljenom stanu od 165 četvornih metara u zagrebačkoj Martićevoj ulici. Iza Jelene su već dva braka. S glumcem i voditeljem Jankom Popovićem Volarićem bila je u braku od 2009. do 2012. godine, a s kolegom Draženom Čučekom od 2015. do 2018. Nakon razvoda s Čučekom je ostala u dobrim odnosima, a zajedno odgajaju i petogodišnju kćerkicu Lenu. Turšić je trenutačno direktor u tvrtki IDM, vlasnika Tome in der Muhlena. Prije toga je bio član uprave i pravni savjetnik u Hrvatskom društvu skladatelja, predsjednik upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku, a široj javnosti je poznat i po skečevima u emisijama Roberta Knjaza.

