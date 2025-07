Jeste li znali? Dinamovoj zvijezdi nakon ozljede najveća podrška je djed, naš poznati pjevač zabavne glazbe

Dinamov napadač Sandro Kulenović (25) ozlijedio se jučer na pripremnoj utakmici protiv Újpesta. Srećom, pokazalo se da ništa nije slomljeno, premda je zadobio jaču kontuziju ruke. Loše su to vijesti za Dinamova najboljeg napadača prošle sezone, no ne sumnjamo da će se Sandro brzo vratiti i ponovno tresti protivničke mreže. U tome će mu pomoći i podrška obitelji.

Nogometom se ponajviše bavi zahvaljujući starijem bratu Tinu i ocu Alminu, inače bivšem nogometašu iz Bihaća, a koji je svojedobno nastupao za reprezentaciju BiH i trenutačno je trener juniora u NK Špansko. – Brat je igrao za nogometnu akademiju u Velikoj Mlaki pa sam išao svakodnevno s njim na treninge. Napucavao sam loptu sa strane, sve dok me nisu pozvali da im se pridružim. S četiri godine bio sam najmlađi na treningu, i od prvog dana za mene je lopta bila – svetinja. Tata i brat usadili su mi radne navike bez kojih ne možete uspjeti ni u jednom poslu, a kamoli u nogometu u kojem je konkurencija golema – prisjetio se Kulenović, između ostalog, u razgovoru za Gloriju.

Posebno mjesto u Sandrovom životu ima i mama Tajana koja je zbog sinova nogometa napustila svoj posao kako bi se mogla posvetiti njihovim potrebama. – Mama živi za nogomet već 30 godina, prvo s tatom, onda i s nama. Dolazi na sve utakmice, koje proživljava vrlo stresno i emotivno. No, nije nogomet naša jedina zajednička tema, pričamo mi o svemu. Jako sam povezan i otvoren s roditeljima, usadili su mi važne životne lekcije i vrijednosti. Kada mi ide dobro, drže me na zemlji, a kada je loše, dižu me da ne potonem. Da nema njih, ne bih bio pola ovoga što sam danas. Sretan sam jer imam dobru i funkcionalnu obitelj – zahvalan je Sandro koji još uvijek živi s roditeljima.

Mnogi ne znaju da je Sandrova mama Tajana kći Nane Prše, poznatog pjevača zabavne glazbe. Glazbenik pravog imena Franjo Prša rođen je u Zagrebu. Djetinjstvo je proveo na zagrebačkoj Trešnjevci. Kao dijete pjevao je u zboru crkve svetog Josipa, gdje u glazbi i ostaje. Na takmičenju pjevača amatera koju je organizirala diskografska kuća Alta Nano je pobijedio i kao nagradu snimio svoj prvi singl "Tango u Parizu". Tu počinje i dugogodišnja suradnja s Đorđem Novkovićem.

Nedugo poslije Nano je formirao grupu Stakleno zvono s kojom je snimio pet singlova. Nastavio je zatim solo karijeru i snimio još pet samostalnih singlova. Pjevao je po festivalima zabavne glazbe i snimio nekoliko hitova poput "Ti ćeš poći svojim putem" i "Nisam te znao voljeti". Uz to, Prša godinama skuplja izvorne zagrebačke pučke pjesme, koje su se svirale po ulicama i na izletima. Radi se o pjesmama koje su izmišljali sami Zagrepčani i koje su između dva svjetska rata pjevali prvi zagrebački ulični pjevači. Inače, Prša je bio i jedan od prvih zagrebačkih uličnih pjevača. U devedesetima je objavio album "Zagrebačke pučke pjesme" i odradio više od 1500 humanitarnih koncerata. Nano Prša jako je ponosan na unuke Tina i Sandra, o kojima često piše na svom Facebook profilu.