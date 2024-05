ANKETA Ovo su hrvatski predstavnici za pjesmu Eurovizije kroz godine, sjećate li ih se?

Hrvatska se kao nezavisna država na eurovizijskom natjecanju prvi put pojavila 1993., a zahvaljujući ovogodišnjem predstavniku, Baby Lasagni (28), nakon dugo vremena igra ozbiljnu ulogu u raspravama o konačnom pobjedniku. Uoči nastupa u Malmöu prisjećamo se bivših predstavnika Hrvatske na ovom natjecanju.

Grupa Put - 'Don’t Ever Cry', 1993.

Na Euroviziji Hrvatska se prvi put natjecala 1993. godine u Irskoj. Predstavljala ju je riječka grupa Put s pop pjesmom 'Don’t Ever Cry koja je zauzela 15. mjesto na natjecanju i osvojila 31 bod. Prethodno natjecanje za pjesmu Eurovizije, koje se tada nazivalo Crovizija, održalo se u Opatiji gdje je Put osvojio 85 bodova. Grupa je s vremenom naziv promijenila u Putokaz, a od osnivanja 1984. godine pa do njenog raspada 2022. godine, promijenilo se preko 400 pjevača i pjevačica u njenom sastavu. Bili su usmjereni prema promicanju alternativnog glazbenog izričaja u suvremenoj pop glazbi te su kroz godine objavili 14 albuma.

Tony Cetinski - 'Nek' ti bude ljubav sva', 1994.

Sljedeći hrvatski predstavnik bio je Tony Cetinski s pjesmom 'Nek' ti bude ljubav sva'. Natjecanje se, kao i prethodne godine, održalo u Irskoj. Hrvatska je te 1994. godine osvojila 16.mjesto i 29 bodova te je prvi put u povijesti njenog sudjelovanja dobila prvu dvanaesticu. Tadašnja Crovizija, odnosno današnja Dora, održala se u Opatiji i Cetinski se na Eurosong plasirao sa 77 bodova. Cetinski se natjecao još dva puta na Euroviziji, 1993. godine i 2021. godine. Odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za doprinos kulturi, višestruki je dobitnik Porina te na hrvatskoj glazbenoj sceni djeluje od 1990. godine.

Magazin i Lidija Horvat Dunjko - 'Nostalgija', 1995.

Na Euroviziji u Irskoj 1995. godine, šesto mjesto koje je donio 91 bod, zauzeli su Magazin i Lidija u izvedbi pjesme 'Nostalgija'. Ukupno 150 bodova ostvarili su na Dori u Opatiji. Magazin je splitska grupa osnovana 1979. godine koja izvodi pjesme pop i zabavnog žanra. Kroz vrijeme članovi su se mijenjali, a posljednji vokal grupe je Andrea Šušnjara, s kojom su u sastavu Željko Baričić i Nenad Vesanović - Keko. Lidija Horvat Dunjko koja je nastupala s grupom, hrvatska je sopranistica i danas je docentica na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Poput Cetinskog, dobitnica je Ordena reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Maja Blagdan - 'Sveta ljubav', 1996.

Još bolji rezultati postignuti su pjesmom 'Sveta ljubav' u izvedbi Maje Blagdan 1996. godine u Oslu (Norveška). Te godine Hrvatska zauzima 4. mjesto na Eurosongu s 98 bodova. Tada je postavila rekord za najvišu notu ikad otpjevanu na Euroviziji, koji je srušen tek 2023. godine. Prethodno održan izbor za pjesmu četvrtu godinu za redom održan je u Opatiji, a Maja je osvojila veći broj bodova od svoja 3 prethodnika - 214. Godinu dana nakon, Maja je osvojila glazbenu nagradu Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu. Posljednju pjesmu objavila je 2020. godine pod nazivom 'Čekaš me'.

E.N.I. - 'Probudi me', 1997.

Hrvatski pop sastav iz Rijeke E.N.I. osnovan je 1996. godine, a već godinu kasnije nastupa na Euroviziji s pjesmom 'Probudi me' i osvaja 17 mjesto s 24 boda. Tadašnje natjecanje održalo se u Dublinu (Irska). Na Dori u Opatiji ostvarile su uspjeh od 170 bodova. Sastav je nastao razlazom jedne skupine pjevača Putokaza, a čine ga Elena Tomeček, Nikolina Tomljanović, Iva Močibob i Ivona Maričić. Grupa djeluje na domaćoj glazbenoj sceni i izvodi pjesme pop žanra.

Zanimljive su po tome što su aktivno podržavale ljevičarske opcije, pa samim time su i nastupale na Gay Pride-u u Zagrebu, isticale slogan "Ljubav je ljubav" i obradile prvu mainstream gej pjesmu na Balkanu 'Retko te viđam sa devojkama'. Dobile su Porin za najbolju izvedbu grupe s vokalom.

Danijela - 'Neka mi ne svane', 1998.

Za Hrvatsku 5.mjesto u Birminghamu (Velika Britanija) osvaja Danijela Martinović s pjesmom 'Neka mi ne svane'. Na Euroviziju se plasirala sa 177 bodova osvojenim na Dori u Opatiji. Danijela je splitska pop pjevačica koja je u glazbenoj karijeri aktivna od 1989. godine. 1991. ulazi u sastav grupe Magazin, ali 1996. započinje solističku karijeru. Ubrzo izbacuje prvi samostalni album 'Zovem te ja' koji je postigao veliki glazbeni uspjeh. Neke od njenih najpoznatijih pjesama jesu 'Da je slađe zaspati', 'Zovem te ja', 'Neka mi ne svane', 'Dobro je', 'Pleši sa mnom', 'Brodolom' i mnoge druge. Najpoznatije su joj pjesme 'Sve što srce poželi', 'Da je slađe zaspati', 'Zovem te ja'. Godine 2023. njena ljubavna pjesma 'Ono nešto' koju je otpjevala u duetu s Markom Škugorom izabrana je za Hit studenog te je tako ušla u izbor za nagradu 'Cesarica Hit 2023. godine'.

Doris Dragović - 'Marija Magdalena', 1999.

U Jeruzalemu (Izrael) s pjesmom Marija Magdalena Hrvatska plasirala se na 4. mjesto. Splićanka Doris Dragović svojom izvedbom osvojila je 118 bodova. Očekivanja su za Doris bila jako velika, ali zbog optužbi za varanje, Hrvatskoj je naknadno oduzeto 33% glasova. Unatoč tome, uz pjesmu 'Sveta ljubav' Maje, ovaj nastup postigao je najveći dotadašnji plasman Hrvatske na Euroviziji. Te godine Dora se održala u Zagrebu gdje je Doris skupila 207 glasova. Danas joj se broji preko 40 godina glazbene karijere, i naziva je se "glazbenom divom".

Goran Karan - 'Kada zaspu anđeli', 2000.

Kao prvi naš predstavnik u novom mileniju, Goran Karan izvedbom pjesme 'Kada zaspu anđeli' osvaja 70 bodova i osvaja 9. mjesto na Euroviziji u Stockholmu (Švedska). Pobjedom na Dori u Opatiji osvojio je 172 glasa. Goran Karan hrvatski je pjevač, kompozitor i tekstopisac. Na dodjeli Porina 2000. godine najugledniju hrvatsku glazbenu nagradu osvojio je u tri kategorije: "Najbolji album zabavne glazbe", "Najbolja muška vokalna izvedba" i "Najbolja vokalna suradnja" (duet s Oliverom Dragojevićem). Na hrvatskoj sceni aktivan je od 1988. godine.

Vanna - 'Strune ljubavi', 2001.

Pjesmom 'Strune ljubavi' Vanna je 2001. godine osvojila 10.mjesto u Kopenhagenu (Danska). Na Euroviziji osvojila je tek 42 boda, dok je na Dori koja je održana u Zagrebu osvojila 100. Hrvatska pop pjevačica Ivana Vrdoljak, umjetničkog imena Vanna, popularnost je stekla sredinom devedesetih kao glavna pjevačica zagrebačkog dance sastava "Electro team" od kojeg se odvojila 1996. godine. Nakon toga Vanna radi na solo albumima, a zadnji je izbacila 2019. godine. Dobitnica je Porina te je 2016. bila dio žirija u emisiji Zvjezdice.

Vesna Pisarović - 'Sasvim sigurna', 2002.

Hrvatska se plasirala na 11. mjesto u Tallinnu (Estonija) 2002. godine. Predstavnica je bila Vesna Pisarović s pjesmom 'Sasvim sigurna' te je osvojila 44 boda. Sam izbor za pjesmu koji je prethodio Euroviziji, te godine održan je u Zagrebu gdje Vesna osvaja 118 bodova. Prvi album izbacila je 2000. godine, iako je s manjim nastupima krenula puno ranije. 1997. godine nastupala je na Zadarfestu gdje je upoznala Milanu Vlaović koja počinje pisati pjesme za nju i od tada se broji početak njene glazbene karijere. Do 2005. godine aktivno je izbacivala albume, nakon čega staje i tek 2012. objavljuje svoj novi album. U 2018. je nominirana za glazbenu nagradu Porin u kategoriji Najbolji album zabavne glazbe za uradak Naša velika pjesmarica. Na glazbenoj sceni aktivna je i danas.

Claudia Beni - 'Više nisam tvoja', 2003.

Na 15.mjesto Hrvatsku je 2003. dovela Claudia Beni pjesmom 'Više nisam tvoja' s kojom je nastupala u Rigi (Latvija) i osvojila 29 bodova. Te godine Dora se održala u Opatiji gdje je Claudia osvojila 60 bodova. Claudia je svoju glazbenu karijeru počela rano. Bila je pjevačica u sastavu grupe Teens s kojom je nastupala u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH i Crnoj Gori. Osvaja Porina sa samo 16 godina nakon čega napušta grupu. Potom objavljuje svoj drugi album 'Čista kao suza' i ponovo sudjeluje na Dori, ovaj put 2006. godine, i to s pjesmom 'Samo ti mi ostani'. Pjesma nije prošla u finale Dore. Godine 2008. povlači se s hrvatske glazbene scene do 2013, kada se vraća kao glavni vokal u lokalnoj grupi Koktelsi u kojoj je pjevala do 2015.

Ivan Mikulić - 'You Are The Only One', 2004.

Ivan Mikulić Hrvatsku je doveo na 12. mjesto na Euroviziji 2004. godine gdje je pjesmom 'You Are The Only One', u hrvatskoj verziji poznata kao 'Daješ mi krila', osvojio 50 bodova. Na Dori se za pobjedu izborio sa 71-im bodom u Opatiji. Eurovizija se te godine održavala u Istanbulu (Turska). Profesionalna karijera Mikulića počinje 1995. nastupom na Dori. Te godine zapažen je i već godinu kasnije objavljuje album 'Zaljubljen i lud'. Ubrzo je započeo suradnju s autorom i producentom Mirom Buljanom s kojim i danas surađuje. Kroz glazbenu karijeru dobivao je više nagrada, od kojih su nekoliko njih bile nagrade publike. Posebnost u Ivanovoj karijeri je to što svake godine nastupa na prestižnoj manifestaciji "Večernjakov pečat" u BiH.

Boris Novković i ansambl Lado - 'Vukovi umiru sami', 2005.

Ukupno 115 bodova Hrvatsku je u Kijevu (Ukrajina) smjestilo na 11.mjesto na ljestvici. Te godine, pobjednička pjesma 'Vukovi umiru sami' na Dori osvojila je 27 bodova. Pjesmu Vukovi umiru sami napisao je Franjo Valentić, a Boris je nastupao s LADO članovima, odnosno članovima profesionalnog folklornog ansambla osnovanog 1949. godine u Zagrebu. U Ansamblu danas djeluje 37 plesača/pjevača i 14 glazbenika koji sviraju pedesetak tradicijskih i klasičnih glazbala.

Boris Novković najpoznatiji album 'Jači od sudbine' izdao je 1986. godine, a zadnji je izdao 2021. godine. Hrvatski je skladatelj, kantautor i pjevač pop i rock žanra. Od nagrada je primio: Nagradu Obiteljskog radija za najboljeg kantautora po izboru emisije Turki party (1997), Zlatnu ruža Večernjeg lista za najpopularnijeg pjevača po izboru čitatelja i urednika (1998., 2005.), Zlatnu pticu Croatia Records–a za više od milijun prodanih nosača zvuka (1999.), Grand prix Hrvatskog radijskog festivala (1999.)

Severina - 'Moja štikla', 2006.

Severina Vučković je s pjesmom 'Moja štikla' osvojila 12.mjesto na Euroviziji u Ateni (Grčka) 2006. godine s 56 glasova. Izbor za pjesmu te godine održao se u Opatiji gdje se Severina s 30 glasova plasirala na Eurosong. Na hrvatskoj sceni djeluje od 1990. godine, a obujam žanrova obuhvaća pop, turbo-folk, rock, electro pop, disco, zabavan, kabaret, etno. Neke od njenih najpoznatijih pjesama su: 'Moja štikla', 'Gas, gas', 'Brad Pitt' i mnoge druge. Dobitnica je nagrade "Zlatna ptica", za najtiražnijega izvođača desetljeća u Hrvatskoj, nagrade "Večernjakova ruža" za ženskog izvođača godine 2002. godine, te nagrade "Zlatna bubamara" za izvođača godine u Sjevernoj Makedoniji, kao i mnogih drugih. Do sad je objavila jedanaest studijskih albuma, a trenutno radi na dvanaestom .

Dragonfly & Dado Topić - 'Vjerujem u ljubav', 2007.

Hrvatska je 2007. godine na ljestvici Eurovizije završila na 30. mjestu. Izvođači Dragonfly i Dado Topić osvojili su 54 boda prilikom natjecanja u Helsinkiju (Finska). Osvojili su 31 bod na natjecanju za Euroviziju koje se prethodno održalo u Opatiji. Dragonfly je zagrebački rock sastav osnovan 1997. godine. "Hypo Summer Tour" jedini je album kojeg su izdali.

Dado Topić poznati je hrvatski glazbenik, pjevač i tekstopisac, koji je svoju glazbenu karijeru započeo 1969. godine. Postao je popularan kao član grupe "Time" koja je obilježila glazbenu scenu bivše Jugoslavije. Poznat je i po svojim solo projektima i dobitnik nagrade Porin. Neulazak Dragonflya i Dade Topića u finale Eurosonga prvi je put da je Hrvatska ostala bez predstavnika u završnici ovoga natjecanja.

Kraljevi ulice i 75 Cents - 'Romanca', 2008.

Izvedbom pjesme 'Romanca' Hrvatska je osvojila 44 boda i smjestila se na 21. mjesto na Euroviziji u Beogradu (Srbija), a 31 bod na Dori koja se te godine održala u Opatiji. Kraljevi ulice je glazbena grupa nastala 1987. u Zagrebu za vrijeme Univerzijade. Glazba koju izvode su starogradske pjesme i šlageri. Dobili su rusku nagradu Šansona godine, a 'Romanca' je bila izvedena i na ruskom jeziku. To je do sada najveći uspjeh hrvatske pjesme predstavnice na Eurosongu poslije samog Eurosonga.

Igor Cukrov i Andrea Šušnjara - 'Lijepa Tena', 2009.

U Moskvi (Rusija) Hrvatska je zauzela 18. mjesto s 45 bodova, a do plasmana na Euroviziju došao je izvođač Igor Cukrov s osvojenim 31 bodom. Igor Cukrov postao je aktivan na hrvatskoj glazbenoj sceni djeluje od 2008. godine. Hrvatski je pjevač, tekstopisac, glazbenik i televizijska ličnost. Na Euroviziji 2009. godine nastupao je s Andreom Šušnjarom koja je danas članica grupe Magazin. Zadnji Igorov album izdan je 2010. godine.

Feminnem - 'Lako je sve', 2010.

Hrvatska se 2010. godine na eurovizijskoj ljestvici spustila na 33. mjesto s osvojenih 33 boda. Feminnem je na Dori u Opatiji osvojio 32 boda nakon čega su se plasirali na natjecanje u Oslu (Norveška). Feminnem je hrvatski ženski pop-dance sastav osnovan 2004. godine. Svoje pjesme pisale su same te su tijekom godina izdale tri albuma. S vremenom grupa se raspala, ali se vratila 2022. godine sa singleom 'Zajedno'. Godinu kasnije pobijedile su na 70. Zagrebačkom festivalu s pjesmom 'Trending u duetu s Alejandrom Buendijom (Saša Antić iz TBF-a).

Daria Kinzer - 'Celebrate', 2011.

Na Euroviziji u Düsseldorfu (Njemačka) Hrvatska je završila na 15.mjestu u prvoj polufinalnoj večeri, te se nije plasirala u završnicu. Pjesmu 'Celebrate' izvela je Daria Kinzer, a autori su Boris Đurđević i Marina Mudrinić. Dora se 2011. godine održala u Zagrebu.

Nina Badrić - 'Nebo', 2012.

Na 29. mjesto Hrvatsku je odvela Nina Badrić u Bakuu (Azerbajdžan) pjesmom 'Nebo' kojom je osvojila 42 boda. Nije odabrana na Dori, s obzirom na to da je natjecanje ukinuto, već je "plasirana" internim odabirom. Nina Badrić hrvatska je pop pjevačica i višestruka osvajačica nagrade Porin. Zanimljiva je činjenica da je Ninu potaknuo Dino Dvornik kada ju je, nakon što ju je čuo da pjevuši, odveo u nekoliko diskografskih kuća u Zagrebu. Svoj prvi album naziva "Godine nestvarne" izdala je 1995. godine. Danas ima 7 studijskih albuma, a zadnji se zove NeBo i on je izdan 2012. godine. Badrić je 2016. održala veliki koncert u pulskoj Areni čime je postala jedina žena koja je nastupila 2016. godine u pulskoj Areni.

Klapa s mora - 'Mižerja', 2013.

Klapa s mora je 2013. godine s pjesmom Mižerja dospjela na 32. mjesto s 38 bodova. Eurovizija se te godine održala u Malmöu (Švedska). Izbori su i te godine bili interni tako da se Dora nije održala. Klapa s mora posebno je sastavljena za Euroviziju 2013., kada su Hrvatsku predstavljali s pjesmom 'Mižerja' koja je originalno pjesma Olivera Dragojevića. Klapa je sastavljena od šest pjevača iz raznih dijelova primorske Hrvatske.

Nina Kraljić - 'Lighthouse', 2016.

Nakon dvije godine, Hrvatska se vraća na Euroviziju s predstavnicom Ninom Kraljić koja je izvodila pjesmu 'Lighthouse'. Natjecanje se održalo u švedskom Stockholmu i Hrvatska je zauzela 23. mjesto sa 73 boda. Nina Kraljić osvojila je prvu nagradu u natjecateljskoj emisiji The Voice – Najljepši glas Hrvatske 2015. nakon čega je iste godine objavila i svoj prvi singl 'Zaljuljali smo svijet'. Nini je 2016. uručen Porin za novog izvođača godine. Otpjevavši pjesmu 'Lighthouse' u prvoj polufinalnoj večeri Nina Kraljić izborila je nastup u finalu kojim se Hrvatska nakon dvije godine vratila u natjecanje za pjesmu Eurovizije. Te godine osvojila je i titulu Miss Eurovizije koju joj je dodijelio ESCKAZ. Njen zadnji album izdan je 2020. godine.

Jacques Houdek - 'My Friend', 2017.

Mjesto broj 13. sa 128 bodova Hrvatska je osvojila 2017. godine u Kijevu (Ukrajina). Državu je predstavljao Jacques Houdek s pjesmom 'My Friend'. 2001. godine upisao je solo pjevanje u Bostonu, a usavršava svoje vokalne sposobnosti u Grčkoj, Italiji i Francuskoj. Prva njegova pjesma 'Čarolija' izlazi 2002. godine i s njom je nastupao na Dori, i iste te godine potpisao ugovor s Croatia Records. Dobio je desetak nagrada, a 2011. zauzeo je 4.mjesto u Londonu na “Open Mic UK” gdje su ga prozvali “Croatian Sensation”. Poznat je i po nadimku “Gospodin glas”.

Franka Batelić - 'Crazy', 2018.

Na Euroviziji u Lisabonu Hrvatsku je predstavljala Franka Batelić s pjesmom 'Crazy' i ostvarila najgori plasman u dosadašnjoj povijesti. Franka je osvojila 38. mjesto sa 63 bodova, a njezin nastup obilježile su optužbe za plagijat. Franka Batelić je poznata hrvatska pjevačica i glazbenica. Rođena je 1992. godine u Rijeci. Postala je popularna nakon pobjede na hrvatskom izdanju showa "Operacija trijumf" 2008. godine. Njen glazbeni stil obuhvaća pop i dance glazbu, a izdala je 3 albuma. U veljači 2009. Franka je nastupila na Dori s 'Pjesmom za kraj' koja je osvojila treće mjesto. Zadnju pjesmu izbacila je 2020. godine. Osvojila je dvije Cesarice.

Roko Blažević - 'The Dream', 2019.

Roko Blažević osvojio je 34. mjesto s pjesmom 'The Dream' u Izraelu. Hrvatska je na ljestvici imala 64 boda. Te godine ponovno je uvedena Dora koja se održala u Opatiji, na kojoj je Roko osvojio 24 boda.

Roko Blažević poznat je po svom snažnom vokalu i emocionalnom izričaju, a mentor mu je bio Jacques Houdek. Prije Eurosonga, stekao je popularnost kao sudionik showa "The Voice - Najljepši glas Hrvatske". Kao jedanaestogodišnjak bio je kandidat Supertalenta, a 2017. godine osvojio je 2.mjesto na srpskom showu Pinkove zvjezdice.

Albina Grčić - 'Tick-Tock', 2021.

Na 27. mjesto sa 110 bodova Hrvatsku je dovela Albina s pjesmom 'Tick-Tock' u Roterdamu (Nizozemska). Prethodno na Dori u Opatiji Albina je osvojila 198 bodova.

Albina Grčić svoju karijeru započela je sudjelovanjem u The Voice Hrvatska u kojem je završila na trećem mjestu 2019. godine. Nakon završetka The Voicea potpisala je ugovor s diskografskom kućom Universal Music Croatia. Godine 2020. izdala je svoj debitantski singl 'Imuna na strah'. Nakon Eurovizije, osvojila je nagradu "Kate Ryan" za najbolji nastup onih izvođača koji nisu prošli u finale. Posljednju pjesmu objavila je 2021. godine.

Mia Dimšić - 'Guilty Pleasure', 2022.

Mia Dimšić je 2022. godine u Torinu (Italija) Hrvatsku predstavljala pjesmom 'Guilty Pleasure' s kojom je završila na 26. mjestu sa 75 bodova. Na Dori u Opatiji osvojila je 166 bodova.

Hrvatska je pop pjevačica i kantautorica te pokriva žanr pop-a i country pop-a. Njena najpoznatija pjesma je 'Život nije siv', a istoimeni album najprodavaniji je album 2017. godine u Hrvatskoj. Osvojila je 5 Porina i ima 4 izdana albuma.

Let 3 - 'Mama ŠČ!', 2023.

Hrvatska je na posljednjoj Euroviziji u Liverpoolu 2023. godine završila na 13. mjestu sa 123 boda. Pjesmom 'Mama ŠČ!' državu je predstavljao Let 3 koji je na Dori osvojio 279 bodova.

Let 3 je rock sastav iz Rijeke osnovan 1987. godine. Publici su prepoznatljivi po dramaturškim i stilski dorađenim scenskim nastupima i ekscentričnoj pojavi. Prvi album objavljen je 1989. godine, a zadnji pod nazivom ŠČ! 2023. godine. Sveukupno imaju 11 albuma i dobitnici su na desetine glazbenih nagrada.

