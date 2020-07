Ovo bi moglo promijeniti sve! Uskoro izlazi knjiga koja će otkriti pozadinu kaosa u Bijeloj kući

Američki predsjednik Donald Trump poprilično je otvoren tip i ne libi se reći sve što mu je na pameti, što mu mnogi uzimaju za zlo. No, ako je pitati Stephanie Winston Wolkoff, bivšu savjetnicu Istočnog krila Bijele kuće i bivšu najbolju prijateljicu njegove supruge Melanije, svašta se još toga ima za reći o Bijeloj kući i kontroverznom bračnom paru.

Nakon što je svoje viđenje obitelji ispričala Mary Trump, sada i Stephanie želi iznijeti svoje memoare pod nazivom 'Melania and Me: My Years as Confidant, Advisor and Friend to the First Lady'.

Memoari bi, prema pisanju Vanity Faira, svjetlo dana trebali ugledati 1. rujna ove godine.

Prema najavama izdavača, i ovo će biti otkrivajuća i eksplozivna knjiga koja će do najsitnijeg detalja opisati prijateljstvo autorice s Melanijom Trump, koje je trajalo čak 15 godina, ali i opisati cijeli kaos u Bijeloj kući, dosad nezabilježen u povijesti.

Njihovo prijateljstvo nije najbolje završilo, zbog čega mediji najavljuju kako će ova knjiga biti poprilično negativno nastrojena prema obitelji Trump.

Stephanie je kao članica visokog društva u New Yorku radila, potpuno besplatno, kao savjetnica Melaniji Trump u Istočnom krilu u Bijeloj kući sve do veljače 2018. godine kada ju je odlučila napustiti zbog kontroverze.

Naime, Stephanie Winston Wolkoff te godine je bila glavna tema američkih medija kada se doznalo da je njezina tvrtka WIS Media Partners dobila 26 milijuna dolara za posao koji su obavili tijekom inauguracije Donalda Trumpa.

WIS Media Partners je 24 milijuna dolara potrošila na kooperante, što znači da je dva milijuna 'spremila u džep'. Osim toga, bila je zadužena za još 18 do 20 događanja povodom svečane inauguracije, za koja je, prema izvorima, zaradila dodatnih 1,62 milijuna dolara, od čega je osobno ona dobila pola milijuna, dok su ostatak podijelili producenti koji su radili s njom..

Međutim, čak ni to nije sve. Prema spisima koje ima porezna uprava, WIS Media Partners osnovana je samo 45 dana prije inauguracije i za svoj je posao plaćena više od ijedne druge tvrtke.

Zbog svega, otkaz joj je uručila upravo Melania, i to putem maila, u kojem je stajalo: 'Žao mi je što se naši profesionalni putovi, kao i privatna druženja, sada moraju prekinuti, no tješi me činjenica da naše prijateljstvo nadmašuje politiku. Hvala ti još jednom. Puno ljubavi!'

Nakon tog kaosa, Stephanie je za New York Times rekla kako su je oni jednostavno "bacili pod autobus".

"Jesam li dobila otkaz? Nisam. Jesam li osobno primila 26 milijuna dolara ili 1,6 milijuna dolara? Nisam. Jesu li me bacili pod autobus? Jesu", rekla je u službenoj izjavi.

Zbog svega, sve sada zanima što će sve spomenuti o svojoj bivšoj prijateljici i njezinom mužu.

VIDEO>> Pogledajte koji su se hrvatski estradnjaci izborili za saborsku klupu!