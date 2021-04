Ova 18-godišnjakinja s Malte favoritkinja je Eurosonga, evo kako stoji naša Albina

Ahoy Arena u Rotterdamu od 18. do 22. svibnja ugostit će glazbene predstavnike europskih zemalja na glazbenom natjecanju Eurosong na kojem Hrvatsku predstavlja Albina Grčić. S pjesmom "Tick Tock" osvojila je domaću publiku, a sudeći po komentarima na društvenim mrežama i na YouTubeu gdje na službenom kanalu Eurosonga njezina pjesma ima 2.2 milijuna pregleda, pjesma osvaja i simpatije brojne publike ovog najpoznatijeg glazbenog natjecanja. Kladionice svako malo objavljuju tko je od glazbenika među favoritima, a britanske kladionice donose informaciju kako kod njih od 39 natjecatelja koje ćemo gledati na ovogodišnjem izdanju Eurosonga kao favoritkinja slovi predstavnica Malte - Destiny.

Na Wiwibloggsu Malta je već danima na vrhu liste kao pobjednica, a britanske kladionice daju joj 17 posto šansi za pobjedu. Našoj predstavnici Albini Grčić na kladionicama predviđaju siguran plasman u finale. Ona ima samo 18 godina i prije šest godina bila je pobjednica na dječjem izdanju Eurosonga, a njezina pjesma "Je Me Casse" postaje sve veći hit među obožavateljima Eurosonga. Destiny je 2017. godine sudjelovala u showu "Britain's Got Talent" i došla je do polufinala, ali pobjeda joj je izmakla u ovom showu.

Sreća joj se zato nasmiješila kada je na Malti sudjelovala u "X Factoru" i tamo je pobijedila i da predstavlja Maltu na Eurosongu 2020. u Rotterdamu s pjesmom "All of My Love". Zbog pandemije Eurosong je prošle godine otkazan ali Destiny će i ove godine predstavljati svoju zemlju samo s pjesmom "Je me casse".