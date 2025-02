Otvorit će ovogodišnju Doru, a voli nastupati na ulici: Vidio sam Roma i shvatio da mogu zaraditi

Usisavao sam kod kuće, i od zvuka usisavača mi je došla ideja za refren. Odlazak na Doru će za mene biti samo jednom u životu. Priča pjesme je da smo svi mi u nekom cirkusu, da svi imamo nekakve gospodare kojima se moramo prikloniti kako bismo im kao glazbenici bili smiješni i zabavni, jer živimo od toga - rekao je Matt Shaft, svestrani kantautor iz Vinkovaca koji otvara Doru 2025. u prvom polufinalu s pjesmom 'Welcome To The Circus'