Otokar Levaj dobio američko državljanstvo, ali tijekom postupka nije sve išlo glatko

Glumca Otokara Levaja nedavno smo gledali u HRT-ovoj seriji "Dnevnik velikog Perice" u kojem je utjelovio brata gospodina Fulira. Zbog snimanja ove serije početkom prošle godine Levaj je iz Amerike, gdje na Floridi živi sa suprugom Dunjom Bedenko, stigao u Zagreb i tu ga je zatekla pandemija koronavirusa. Levaj je sada opet na Floridi gdje je nedavno za svoj 78. rođendan dobio i američko državljanstvo, ali taj postupak nije išlo kako je glumac očekivao.

- Moja odvjetnica je kasnila pa su me pitali možemo li početi bez nje, ja sam rekao da nema problema. Pitaju me kako se zovem, ja kažem Otokar Levaj, on gleda u papire i kaže, ne, vi se ne zovete Otokar Levaj, vi se zovete Otokar Rehnicer. Dobro, kažem ja, to je moja majka, bio je Drugi svjetski rat, moji roditelji su se vjenčali tek '48. godine. On kaže: 'Dokažite da se zovete Otokar Levaj.' Ja kažem: 'Pa imam zelenu kartu, putovnicu, vozačku dozvolu', a on kaže: 'Ne, ne, na papiru to ne piše.' Uglavnom, rekao mi je da moram promijeniti prezime ili ako neću, da je naš razgovor završen. Ja sam potpisao da mijenjam prezime u Levaj i onda sam pod tim drugim prezimenom odgovarao na pitanja - ispričao je glumac za IN Magazin. kojem će uskoro biti uručena i američka putovnica.

Dunja Bedenko bila je Otokarova ljubav iz mladosti s kojom se opet spojio zahvaljujući društvenim mrežama i obnovili su svoju romansu koju su 2015. godine na Floridi okrunili i brakom.

