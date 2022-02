Otkriven žiri 'Plesa sa zvijezdama': kandidate će ocjenjivati i naša poznata pjevačica

Znamo tko su zvijezde, znamo njihove mentore, a poznato je i tko će nas voditi kroz spektakularnu novu sezonu ''Plesa sa zvijezdama'', a sada je red da otkrijemo i tko će biti zadužen za komentare i ocjenjivanje plesnih parova koji će, ne sumnjamo, dati sve od sebe da ostanu što duže na plesnom podiju.

Stolice žirija hit showa Nove TV su spremne, a na njih će u nedjelju 6.ožujka u prvoj emisiji uživo sjesti: Igor Barberić, Franka, Larisa Lipovac Navojec i Marko Ciboci.

Marko Ciboci je predsjednik Europskog plesnog vijeća, predsjednik Nacionalnog plesnog vijeća Hrvatske, osnivač Svjetske i Europske plesne lige, međunarodni plesni sudac, te finalist Svjetskog kupa. Iza njega je više od 30 godina plesnog iskustva te rada u plesnoj industriji u Americi, Aziji i Europi, a o svom sudjelovanju u plesnom zabavnom spektaklu Nove TV kaže: ''Biti član žirija u novoj sezoni ''Plesa sa zvijezdama'' me izrazito veseli iz nekoliko razloga. Prvi je taj što volim biti dio projekta gdje se promiče plesna kultura i pozitivna energija, a drugi je taj što ću biti dio plesnog projekta u zemlji gdje sam rođen i gdje sam odrastao.'' Osim plesne edukacije, Marko je magistrirao hortikulturu na Agronomskom Sveučilištu u Zagrebu, certificirani je koreograf te je trenutno u fazi pripreme doktorskog rada iz područja plesne psihologije u Londonu.

Za koreografa i redatelja Igora Barberića je nova sezona posebna jer će se sada naći, osim u ulozi kreativnog direktora showa, i kao član žirija. ''Jako me veseli moja nova uloga. Gledam to kao logični produžetak moje dosadašnje funkcije. Kao netko tko i inače nadgleda nastupe i savjetuje kandidatima kako da poboljšaju svoje izvedbe, ocjenjivanje primijenjenog ili njihovog napretka bit će kao ocjena učitelja nakon zadaće'', objašnjava Igor.

Barberić, prije nego što je postao TV lice, gradio je karijeru u kazalištu. Isprva kao glumac u mjuziklima u Njemačkoj, Švicarskoj i Nizozemskoj, a onda, po povratku u Hrvatsku, kao koreograf i redatelj nekih od najvećih mjuzikl hitova u Hrvatskoj. Dobitnik je tri nagrade hrvatskog glumišta - dvije za režiju i jedne za koreografiju. Iza sebe ima više od 50 predstava diljem Europe, te je višegodišnji član produkcije Nove TV, te osim na projektu ''Ples sa zvijezdama'' radio je i kao dramski i plesni mentor i koreograf nastupa u ''Tvoje lice zvuči poznato'', te mentor plesnih nastupa i koreograf u ''Supertalentu''.

Novom projektu veseli se i Franka, nagrađivana pjevačica i vlasnica milijuna pregleda svoje glazbe na audio i video platformama, koja se već susrela s ovim formatom kada je pobijedila kao najmlađa natjecateljica do sada. ''Ples sa zvijezdama učinio je da se zaljubim u ples! Sada je svaki moj nastup uvijek povezan s plesnim pokretom. Radujem se svojoj ulozi članice žirija, jer volim ples, volim taj čaroban TV format i znam da će Nova TV napraviti fenomenalan spektakl! Jedva čekam da show krene i da zajedno s gledateljima uživamo trinaest nedjelja u plesnim točkama, sjajnoj glazbi i zabavnim trenucima'', izjavila je Franka ususret prvoj epizodi.

Članica žirija postaje i Larisa Lipovac Navojec. Višestruka je prvakinja Zagreba i Hrvatske u ritmičko-sportskoj gimnastici. Ušla je u hrvatsku enciklopediju sporta kao prva ritmičarka koja je predstavljala Hrvatsku na Svjetskom i Europskom prvenstvu. Diplomirala je ples i koreografiju u New Yorku te završila specijalizaciju izvedbenih umjetnosti u Berlinu. Iza nje je bogata međunarodna plesačka karijera, preko 150 kazališnih i plesnih projekata te niz osvojenih priznanja od kojih izdvaja Nagradu hrvatskog glumišta za najbolju plesačicu suvremenog plesa, strukovnu nagradu za najbolju pojedinačnu izvedbu u autorskoj predstavi “A solo together” te priznanje strukovnih udruga suvremenog plesa Republike Hrvatske za izuzetan umjetnički doprinos. Danas Larisa djeluje kao direktorica Plesnog Centra TALA, izvođačica, koreografkinja, plesna pedagoginja, redateljica i producentica. Pokrenula je i vodi novi rezidencijalno izvedbeni prostor TALA PLE(J)S – Prostor za ples, umjetnost i zabavu. Uspješno organizira i inicira mnoge plesne projekte te kontinuirano sudjeluje u svim aktivnostima hrvatske nezavisne plesne scene. O svom angažmanu u projektu Nove TV kaže: ''Vjerujem da ćemo donijeti osvježenje, zabavu i prenijeti pozitivnu 'vibru' gledateljima koju ples kao medij nosi u sebi. I to me veseli.''

