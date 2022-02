Marko Grubnić pohvalio se slavljem u svom domu: 'Nitko me nije volio tako bezuvjetno. Ti si moj život, radost i sreća'

Marko Grubnić (40), modni stilist i voditelj rubrike ''Ekstremni makeover'' u IN magazinu, u četvrtak se pohvalio posebnim slavljem u svom domu. Naime, njegov pomeranac Casper proslavio je 7. rođendan, a Marko mu je tom prilikom priredio proslavu, ali i objavio emotivnu čestitku na svom Instagramu.

"Sretan rođendan ljubavi moja. Ti si svjetlo mog života, ti si pas mojih snova, ti si kralj mog srca i moj najbolji prijatelj zauvijek. Ti si moj život, moja radost i moja sreća… Nitko me nije volio tako bezuvjetno i toliko kao ti. Ti si najčišća duša u mom životu i ja te iskreno smatram svojim anđelom. Hvala ti za bezuvjetnu ljubav i za najboljih 7 godina mog života… Volim te do vječnosti. Sretan rođendan ljubavi mog života", napisao je Marko uz fotografiju Caspera koji pozira uz svoju rođendansku tortu na kojoj je svjećica s brojem 7.

Nešto kasnije Marko je objavio još jednu fotografiju na kojoj Caspera drži u rukama. "Moje sunce ne dolazi s neba, ono dolazi iz ljubavi u očima mog psa. Sretan rođendan sunce moje", napisao je Grubnić uz fotografiju ispod koje su se odmah počele nizati čestitke.

Inače, Grubnić je nedavno u intervjuu za Večernji list otkrio i da mu je trenutno najveća želja da se ostvari u očinskoj ulozi.

– Moja najveća želja u životu jest da postanem tata, vjerujem da će tada moj život dobiti potpuni smisao. U Hrvatskoj je koliko sam čuo to zaista težak i poseban proces za koji ja osobno nemam ni hrabrosti ni volje... – kazao nam je, no dodao je da će svakako učiniti sve da se to dogodi i otkriva da radi na tome. – Ali ne u Hrvatskoj... Živimo u 21 stoljeću, cijeli svijet nam je na dlanu i apsolutno je sve moguće, a kada netko nešto jako želi, nađe i način – kazao je Grubnić.

VIDEO Pogledajte tko je nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osoba godine