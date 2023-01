Ona je najmlađi izvođač Croatia Recordsa, a sa 17 je već izdala album prvijenac te oborila rekorde

"Briga me za sve" naslov je albuma prvijenca mlade pjevačice Kornelije koja ga je snimila sa samo 17 godina. Osim albuma, Kornelija već ima i suradnju s Croatia Recordsom, čiji je najmlađi izvođač. Album sadrži deset pjesama, a na njemu je radila tri godine.

- Jako sam ponosna na svoj prvi album i neizmjerno sretna što je konačno ugledao svjetlo dana. To je nešto o čemu sam maštala još kao dijete. Sada je taj san postao stvarnost i još uvijek ne mogu vjerovati da smo ga konačno završili. Iako se album zove "Briga me za sve", vjerujte da je upravo suprotno - kaže mlada glazbenica koja je s jednim od singlova "Božić bijeli dolazi" zasjela na treće mjesto top-liste HR TOP 40, čime je oborila rekord i postala najmlađi izvođač kojem je to uspjelo. Za njezine uspjehe, uz rad i trud, zaslužan je i njezin autorski tim Hit Factory.

- Imam neograničeno povjerenje u njih. Sve pjesme koje su napravili za mene bile su izvrsne i sa svima sam stvarno zadovoljna. Oni jako dobro znaju što meni odgovara i u kojim lagama zvučim dobro i uvjerljivo. Prema tome, stvaraju pjesmu koja mi najbolje leži, koju mogu interpretirati i donijeti na najbolji mogući način. Naravno, posebnu pažnju posvećuju tekstu i tematici pjesme koja mora biti u skladu s mojim godinama. To im je do sada očigledno izvrsno polazilo za rukom. Uvjerena sam da će tako biti i dalje - kaže te ističe da kada je njezin uspjeh u pitanju nema neke tajne i da je sve stvar napornog rada cijelog tima te podrške koju dobiva od roditelja.

- Bez njih i njihovog truda ništa ne bi bilo moguće i na tome sam im beskrajno zahvalna - ističe pjevačica koju smo imali prilike upoznati u showu "Zvjezdice", za koji kaže da joj je bilo jedno nezaboravno iskustvo. Kada je sudjelovala u showu, imala je samo 10 godina, a shvaćala ga je kao zabavu. No, naučila je i da se rad i trud uvijek isplate.

Sada planira promovirati album, a za nastupe trenutno nema vremena zbog puno školskih obaveza te će oni morati pričekati kraj školske godine. U pripremi ima i novi singl koji planira objaviti na proljeće.

Kornelija kaže kako voli slušati svu glazbu, a bitno joj je da osjeti emociju i energiju izvođača. Pjevački uzori su joj Lady Gaga i Zsa Zsa, a kaže da je svjesna svojih glazbenih mogućnosti te da pokušava čim više raditi na sebi. Sa Zsa Zsom bi voljela i snimiti duet.

Inače, Kornelija još pohađa srednju školu te ističe da joj je ponekad teško uskladiti sve obaveze, no da profesori imaju razumijevanja. Slobodno vrijeme, kojeg ima jako malo, nastoji provesti u druženju s prijateljima.

