On je najveći sramežljivac i intelektualac svjetske mode koji zna svakom brendu ući u dušu

Kraj 2022. godine modni je svijet dočekao s dva velika potresa: umrla je nezaboravna Vivienne Westwood, samouka krojačica i genijalna modna dizajnerica koja je svojim kreacijama stvorila vizualni identitet punka, ali i mnogobrojne modne rukavce koji su krenuli baš iz punka. Podjednako je odjeknula i vijest da, nakon punih 27 godina, legendarni belgijski dizajner Raf Simons gasi vlastiti modni brend.

Simons, ujedno i najsramežljiviji i najpovučeniji kreator svjetske modne scene, tu je vijest objavio na svom Instagram profilu, riječima kako je kolekcija koju je kreirao za proljeće i ljeto 2023. godine, a koju je u listopadu pokazao na londonskom Tjednu mode, posljednja pod njegovim imenom. Naravno, u tom su trenutku počela nagađanja i špekulacije oko razloga za taj potez. Možda bi najpristojnije bio zaključiti kako je veliki dizajner umoran od godina i godina rada koje su najviše sličile paralelnom slalomu, u kojem se on podjednako "bacao na glavu" radeći za vlastiti brend, ali i za neke od najpoznatijih svjetskih brendova koje je u to vrijeme vodio kao kreativni direktor. Ipak posve uvjerljivo zvuči i priča da je njegova odluka da se u potpunosti posveti poslu kreativnog direktora Prade početak jedne nove modne ere, one u kojoj će Miuccia Prada otići u mirovinu. No, paralelno s Rafovom objavom, sama je Miuccia, govoreći za ugledni britanski Guardian, odbacila svaku pomisao da se sprema otići iz kompanije koju je stvorila.

Tko je dakle Raf Simons, Belgijanac čije su modne čarolije veće čak i od ugleda koji prati belgijsku čokoladu?

Raf je rođen 12. siječnja 1968. godine u gradiću Neerpelt u Belgiji. O njegovom se djetinjstvu malo toga zna, jer on od samih početaka skriva sve aspekte privatnog života, tako da se i o njegovim životnim partnerima tek nagađa, a mediji su na nekim od njegovih najvećih revija imali priliku vidjeti tek njegove roditelje. Posebno zanimljiv dio njegove biografije govori o tome da se Raf nije školovao za modnog dizajnera niti mu je u mladosti palo na pamet da će mu životni poziv biti kreiranje odjeće, između ostalog i one koja je danas upisana u modnu povijest svijeta. On je, naime, studirao na LUCA School of Arts, gdje je diplomirao industrijski dizajn i dizajn namještaja. Počeo je raditi kao dizajner namještaja za umjetničke galerije, poput onih u vlasništvu Waltera Van Beirendoncka, i ti su ga radovi odveli na pariški Tjedan mode. Bilo je to 1991. godine, a Raf je u tom prvom velikom sudaru s modom ostao zadivljen najljepšom odjećom tog doba, ali i kreativnim mogućnostima koje pruža dizajn odjeće. Obrazovan, načitan i s odličnim poznavanjem povijesti umjetnosti, Raf je baš na tim revijama odlučio da mora ostaviti namještaj i rad s drvom (što i danas obožava) te se posvetiti modi. Najveća potpora u tome bila mu je još jedna velika belgijska kreativka, Linda Loppa, tadašnja ravnateljica modnog odjela čuvene Kraljevske akademije likovnih umjetnosti u Antwerpenu. No, bilo je potrebno nekoliko godina da Raf Simons ostvari svoje namjere, svoju prvu kolekciju predstavio je 1995. godine. Bila je to kolekcija muške odjeće, i time je stvorena modna marka s njegovim imenom, ona ista koju je sada ugasio.

I gotovo od samih njegovih modnih početaka krenuo je rad na nekoliko kolosijeka, što Rafa, uz Karla Lagerfelda, svrstava među najveće radoholičare modnog svijeta. Svi su ti paralelni poslovi dokazali da je riječ o istinskom velikanu modne scene, ali i vrhunskom intelektualcu mode koji odjeću promišlja drugačije od drugih, te ima neki svoj neobjašnjiv način kojim čita povijest modnih brendova, koje razumije na posebno dubokoj razini te je baš zbog toga tu povijest u stanju i nastaviti. Tako je, između ostalog, Raf Simons radio i kao ravnatelj modnog odjela Sveučilišta primijenjenih umjetnosti u Beču, da bi 2005. postao i kreativni direktor brenda Jil Sander. Danas znamo da je on ne samo spasio taj modni brend nego ga i usmjerio u mnogo dohodovnije vode. Naime, do Rafovog doba Jil Sander je bila modna marka za ljubitelje strogog minimalizma, a on je uspio kreirati mnogo komercijalnije kolekcije, istovremeno ostajući vjeran zacrtanom minimalizmu. I upravo ti maleni, a zapravo tektonski pomaci, glavne su odlike mode koju stvara Raf Simons.

Modni svijet je lako prepoznao njegovu posebnost pa Raf primjerice 2003. godine osvaja uglednu Swiss Textiles nagradu, koja je bila značajna za njegov daljnji rad, jer je sama nagrada bila 100 tisuća eura, ali u materijalima koje je sam izabrao. Uz finoću izrade, nevjerojatno inovativne i složene konstrukcije odjeće, upravo su tkanine druga velika posebnost mode Rafa Simonsa. On ih stvara baš kao što stvara dizajn odjeće (ili namještaja nekada) i to na način da na tkanine (posebno je to bilo jasno vidljivo kada je radio za Dior) inovativno printa neke od najznačajnijih umjetničkih djela suvremenih autora, ili svoje interpretacije tih djela, jer upravo je suvremena likovna umjetnost ona koju on posebno cijeni i nadasve dobro poznaje. Od 2008. godine surađivao je i s britanskim brendom Fred Perry, s Lindom Farrow kreirao izuzetno uspješne kolekcije sunčanih naočala, a pamti se i njegova suradnja s Eastpakom, američkim proizvođačem torbi.

Prava modna "bomba" ipak je eksplodirala u travnju 2012. godine. Tada je, naime, u najvećim problemima bio brend Dior, koji se zbog pijanog antisemitskog ispada u jednom pariškom kafiću pod hitno morao riješiti svog "zločestog", ali genijalnog, kreativnog direktora Johna Galliana. Danima je modni svijet špekulirao o mogućem Gallianovu nasljedniku na Diorovu tronu, i među tim imenima doslovno nitko nije spomenuo Rafa Simonsa. Kada je konačno objavljeno da on dolazi na čelo Dira, dočekale su ga nevjerojatne sumnje. One najblaže tvrdile su kako netko tko radi Jill Sander nikada neće moći shvatiti visoku modu na način kako ju je u povijest mode upisao veliki Dior. No, Raf im je dokazao da najbolje od svih razumije bit Diora, a njegova prva kolekcija visoke mode koju je radio za ovaj slavni brend ocijenjena je kao kolekcija koju bi te 2012. godine predstavio sam Christian Dior. U Dioru je Raf radio tri i pol godine, sve do listopada 2015., i u tom je vremenu kreirao neke od najljepših i najglamuroznijih haljina koje smo tih godina imali prilike vidjeti na crvenim tepisima, u prvom redu na onom kojim se ulazi na Oscare. Najpoznatija od svih njih je Rafova haljina za Christian Dior Haute Couture, koju je na Oscarima 2013. godine nosila Jennifer Lawrence. To je haljina koja će zauvijek ostati upamćena i upisana među najljepše oscarovske haljine, ne samo zbog svoje vrijednosti od nevjerojatnih četiri milijuna dolara, već i zbog pada glumice koja je u njoj po stepenicama hitala primiti Oscar.

Nakon odlaska iz Diora, u kolovozu 2016. godine Raf Simons, uz rad na svom modnom brendu, preuzima kompaniju Calvin Klein, gdje postaje kreativni direktor, ali je ovaj put imao drugačije uvjete od onih kada je dolazio u Dior. Kako je u tom trenutku njegova slava neupitna, baš kao i modno umijeće i vizija, kompanija je bez pogovora prihvatila sve što je želio. Tako Raf postaje kreativni direktor Calvina Kleina, ali i osoba koja vodi cjelokupnu kreativnu strategiju brenda. Raf tamo pod svojom kontrolom ima doslovno sve, od cjelokupnog dizajna svih kolekcija, do globalnog marketinga i načina na koji je Calvin Klein moda (parfemi i kozmetika) predstavlja svijetu. Očito je to bio posao koji je tražio sve njegove snage, tako da iz tog perioda nema njegovih novih knjiga. Raf Simons je objavio nekoliko knjiga, među kojima su najcjenjenije: "Izolirani heroji" iz 2000., "Četvrti spol: ekstremi adolescencije" iz 2003. i "Raf Simons: Redux" iz 2005. godine.

U veljači 2020. godine, dok je svijet grcao okovan pandemijom koronavirusa i kada se činilo da moda zauvijek gubi svoj smisao, mnoge je razveselila vijest da se upravo Raf Simons pridružuje Miucciji Pradi kao sukreator i postaje kreativni direktor ove velike kompanije. Njih dvoje su zajedno kreirali prvu kolekciju za proljeće i ljeto 2021. godine koja je prikazana u Milanu u rujnu te iste 2020. godine, a sada se čini da je sam Simons Pradu stavio na prvo mjesto svoje kreativne liste. Od vlastitog se brenda oprostio biranim riječima, napisavši na Instagramu kako mu nedostaje riječi: "kojima bih izrazio koliko sam ponosan na sve što smo postigli", te dodao: "Zahvalan sam na podršci mom timu, suradnicima, medijima i kupcima, obitelji i prijateljima, te našim predanim fanovima i pratiteljima."

Za istinske ljubitelje mode sada ostaje tek da pričekaju novu kolekciju Prade, kako bi vidjeli kamo je inspiracija odvela ovog velikog kreatora, ali i "drže palčeve" u dobroj vjeri da će Raf Simons kad-tad uskrsnuti i vlastiti modni brend.

